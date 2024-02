Graziani si ricandida: "Priorità al territorio"

La ricandidatura di Riccardo Graziani, sindaco uscente di Alfonsine, al ruolo che ha ricoperto negli ultimi cinque anni è stata ora ufficializzata. Graziani si presenterà quindi come espressione del Pd alle amministrative dell’8 e 9 giugno. Quarantadue anni, da sempre residente ad Alfonsine, iscritto all’Albo degli Avvocati del Foro di Ravenna dal 2009, Graziani ha ricoperto per dieci anni l’incarico di assessore e, dal 2019 a oggi, quello di primo cittadino. "Veniamo da anni in cui le difficoltà non sono certo mancate: dall’emergenza covid, fino alle più recenti alluvione e tornado – spiega –. Ritengo che, alla luce di questi fenomeni estremi, il tema della sicurezza del territorio debba avere la massima priorità". Graziani cita quindi alcuni obiettivi promessi a inizio mandato, nel 2019, e mantenuti: "La ristrutturazione di via Borse, il potenziamento della rete di piste ciclopedonali della città, la nuova palestra delle scuole di Longastrino, il rinnovamento del Cinema Gulliver e del Museo del Senio, l’accrescimento della sicurezza antincendio dell’Istituto comprensivo di via Murri, la valorizzazione del complesso di Casa Monti, il rifacimento delle facciate del municipio e la realizzazione della rotonda tra Reale e Raspona. Un punto di forza del nostro Comune particolarmente sviluppatosi in questi ultimi anni è la capacità di intercettare contributi pubblici da destinare agli investimenti sul territorio: almeno 10 milioni di euro sono stati reperiti per queste finalità nel corso del mandato. Altri progetti stanno andando avanti, come la ristrutturazione degli alloggi di edilizia popolare di via Tranvia, che terminerà entro la primavera".

Tre le nuove opere, in corso o in procinto di essere avviate, sulle quali Graziani concentra l’attenzione: "Non posso non richiamare il nuovo mercato coperto, i cui lavori hanno avuto inizio nell’autunno scorso dopo un significativo percorso partecipato con la nostra cittadinanza, e la nuova scuola dell’infanzia di corso Matteotti per la quale abbiamo ottenuto 4,6 milioni dal Pnrr. Anche in questo caso l’inizio dei lavori è imminente. Infine voglio menzionare il Centro socio occupazionale ’Inchiostro’ che potrà fruire di spazi più adeguati. Senza dimenticare un ulteriore percorso partecipativo che sta volgendo al termine, relativo all’Area Samaritani, con spunti davvero interessanti emersi dalla nostra città".

I temi sui quali Graziani intende convogliare l’interesse nei prossimi cinque anni riguardano il potenziamento dei servizi sociali ed educativi, cultura, sport, sviluppo economico e sostegno alle attività imprenditoriali. "In queste settimane – conclude Graziani – oltre alle componenti che fanno parte della attuale coalizione, saremo aperti a ogni confronto con ogni forza che si riconosca nei valori del centrosinistra e coerentemente a quanto sempre fatto, grande rilievo continuerà ad avere la partecipazione attiva dei cittadini".

Monia Savioli