"Grazie a Coop rifioriranno campi e parchi"

Cifre importanti destinate ad aree verdi, mondo agricolo e dipendenti. Tre filoni ai quali il sistema Coop ha deciso di destinare gli oltre due milioni e centomila euro raccolti grazie alla solidarietà di 81.000 donatori fra soci, dipendenti, consumatori e fornitori. Sono questi i risultati della campagna di raccolta fondi avviata a maggio 2023 a ridosso dell’alluvione che ha colpito Emilia Romagna e Marche. Le prime risorse sono state immediatamente erogate ai dipendenti di Coop Alleanza 3.0 e Coop Reno che hanno subìto danni. I ristori sono stati versati in denaro e in ore e giornate di ferie donate dai colleghi. A breve invece arriveranno i fondi per nove dei comuni maggiormente colpiti (Conselice, Massa Lombarda, Lugo, Bagnacavallo, Faenza, Meldola, Forlì, Cesena e Marzabotto) e per sette cooperative agricole del territorio destinatarie di oltre un milione. Fra queste, la cooperativa agricola bracciantile ‘Massari’ di Conselice, dove si è svolta ieri la presentazione dell’intervento di Coop.

Nei giorni più delicati dell’alluvione, la ‘Massari’ ha acconsentito di allagare i propri campi per alleggerire la pressione dell’acqua sull’abitato. Questo ha significato il sacrificio del 95% della produzione annuale a causa del permanere dell’acqua nei campi. "La Cab ‘Massari’ non si è rassegnata – ha sottolineato il direttore Giampietro Sabbatani –. Il nostro ambizioso piano di investimenti prevede la ricostituzione del pereto biologico di 8,2 ettari distrutto nel 2023 e l’impianto di ulteriori 7,5 ettari che andranno a sostituire altrettanti pereti che stanno finendo il loro ciclo produttivo. Abbiamo programmato ulteriori 4,5 ettari di noceto che andrà ad alimentare la filiera di produzione italiana di frutta secca di Coop Italia. Sono in corso di attuazione altri investimenti in tecnologie avanzate e rispettose dell’ambiente con un programma che prevede l’introduzione di tre carri raccolta ad alimentazione elettrica e un telescopico elettrico per la movimentazione dei box contenenti le pere biologiche destinate agli impianti di stoccaggio e confezionamento delle pere biologiche. Questi investimenti di circa 1,3 milioni sono resi possibili grazie all’intervento prezioso di Coop". Interventi simili sono stati strutturati anche nelle altre cooperative supportate, in cui i progetti sono finanziati al 50%.

A otto Comuni selezionati andranno invece 642.503 mila euro suddivisi fra i 224.503 mila euro destinati alla Bassa Romagna, i 200.000 euro al Faentino, i 138.000 a Forlì e a Cesena e gli 80.000 all’Appennino bolognese per il recupero delle aree attorno a Marzabotto. In questo caso i fondi serviranno a ripristinare oltre 15 tra aree verdi e parchi giochi di cui due a Conselice, sei a Lugo e tre a Bagnacavallo. E poi Massa Lombarda, Faenza, Meldola, Forlì e Cesena. "Di fronte alle devastazioni climatiche del 2023, il cuore della cooperazione è stato grande – ha sottolineato Paolo Lucchi, presidente di Legacoop Romagna –. Abbiamo raccolto, grazie alla generosità delle cooperative di tutt’Italia di tutti i settori, dei loro soci e lavoratori, 5,7 milioni, di cui 3 già erogati a favore delle cooperative che hanno subito danni e 2,7 messi a disposizione dei Comuni romagnoli".

Monia Savioli