Grazie agli operatori che hanno assistito mia mamma malata

Venerdì 12 maggio nel primo pomeriggio mia mamma non sta bene. Per lei vomito, diarrea, febbricola; è vigile ma si appisola continuamente, il cuore, la glicemia, la pressione tutti i parametri sono alterati. Ha 85 anni, una salute molto fragile e una demenza avanzata, perciò in questi casi diventa quasi inevitabile chiamare il 118 per un controllo più approfondito Arrivano puntuali da Cervia, Lara, infermiera e Marco, autista. Da una prima verifica non sembra una situazione molto grave, ci tranquillizzano, ma ovviamente il protocollo prevede un ricovero all’ospedale dove si può procedere ad accertamenti più precisi. Mia sorella ed io siamo esitanti, in un precedente ricovero mia mamma si era agitata tantissimo, l’hanno dovuta sedare per procedere con la flebo; si sa i pazienti con demenza hanno bisogno del loro ambiente, in altri luoghi si disorientano, eppure, anche questa volta il rischio per la sua salute, è palpabile e reale. Non sappiamo che fare. Esprimiamo queste preoccupazioni a Lara e Marco, che ci ascoltano nel vero senso della parola, comprendono umanamente la nostra apprensione e, con spirito di collaborazione, tentano una soluzione alternativa, senza manifestare nessun tipo di nervosismo o irritazione, per il tempo che stanno impiegando. Contattiamo il medico di base, Lara si confronta con lei telefonicamente, le spiega la situazione.

Al termine della telefonata, c’è ancora spazio per un ulteriore accertamento, l’elettrocardiogramma, per scongiurare eventuali anomalie cardiache. Il tempo passa e loro sempre con la massima affabilità e semplicità continuano a prendersi cura con premura di un’anziana che hanno visto per la prima volta quel giorno e ad ascoltare i dubbi e gli interrogativi delle figlie. L’atmosfera che si percepisce è serena, nulla di affrettato ma di estrema competenza e umanità, la mamma l’avverte, non è agitata ma si appoggia con la testa nella spalla di Marco, mentre Lara, con l’avallo del medico, procede con l’iniezione per bloccare il vomito. In conclusione, abbiamo deciso di non fare ricoverare la mamma, ma l’incontro fortunato con questi operatori sanitari ha fatto la differenza. Capita spesso di percepire le difficoltà di un sistema sanitario; eppure, non c’è che dire, le persone fanno la differenza, a volte il tassello che manca lo mettono proprio loro e Lara e Marco in questo caso l’hanno messo alla grande. L’incontro con questi operatori sanitari ha lasciato una bella sensazione e un prezioso ricordo. Grazie Lara e grazie Marco.

