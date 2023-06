Grazie ai privati, ma serve un aiuto dal Governo

Sei milioni sono una grossa cifra, soprattutto se consideriamo che sono la somma delle donazioni arrivate da privati e aziende. Ma purtroppo sono briciole rispetto a quello che serve.

In tutta la regione l’alluvione ha causato danni stimati in quasi 9 miliardi. Un miliardo sono mille milioni. Anche tenendo conto del fatto che la stima in questione riguarda un territorio ben più ampio di quello del Comune di Ravenna, ciò non toglie che sei milioni sono lo 0,07% di 9 miliardi. Certo, ad altri enti sono arrivate altre donazioni: 500mila alla Provincia, altrettanti al Comune di Faenza. Tanti hanno devoluto cifre direttamente ai privati, usando piattaforme quali gofundme.com. Ma non basta: serve un aiuto che solo lo Stato può dare.

I privati hanno dimostrato una grande generosità e un cuore immenso, sia donando che andando materialmente a dare una mano alle persone colpite con stivali e pale. I Comuni si sono dati da fare fin da subito: ad esempio a Faenza, tra le zone più colpite, sono stati messi a disposizione dei cittadini gratuitamente servizi di pulizia a spese del municipio. Con le difficoltà lasciate dall’emergenza e di cui tutti sono ben consci sul nostro territorio, sicuramente si troverà un buon utilizzo per quei 6 milioni e per gli altri arrivati agli altri enti. Agli alluvionati serve però un aiuto decisivo dal Governo.