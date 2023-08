"Grazie all’Australia per i fondi raccolti"

Un saluto all’ambasciatore Paolo Crudele e un ringraziamento alla comunità di Canberra, capitale dell’Australia, al dottor Luigi Catizone, al Comites con il presidente Franco Barilaro e al ‘Ciao’ con il presidente Giovanni Di Zillo. Il sindaco di Conselice, Paola Pula, sabato scorso, ha partecipato a una videochiamata con Canberra, dove si è tenuto un galà per raccogliere fondi per Conselice. Un’iniziativa, nata dall’amicizia tra il dottor Catizone, che ha lavorato a Conselice, e il collega, dottor Giuseppe Perri, che ha operato all’ex ospedale del paese dove ha risieduto, ricoprendo la carica di consigliere comunale. Il primo cittadino ha ripercorso i drammatici eventi che a maggio hanno pesantemente colpito e purtroppo segnato non solo il Conselicese, ma buona parte della Romagna. "La rottura degli argini dei fiumi Sillaro e Santerno – ha spiegato Pula – hanno fatto confluire 80 milioni di metri cubi di acqua sul nostro territorio che, essendo a giacitura bassa, è rimasto per oltre due settimane alluvionato, provocando ingenti danni ad abitazioni, attività e territorio agricolo. Sono state colpite il 50% delle famiglie e relative case, un’impresa su due e oltre il 60% del territorio agricolo, con un’industria che da sola ha avuto danni particolarmente ingenti. Un’emergenza senza precedenti. Abbiamo pensato di destinare le risorse che raccoglierete per l’acquisto di attrezzature di gioco da inserire in un parco pubblico in un quartiere".

Luigi Scardovi