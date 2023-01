"Grazie da parte dell’amministrazione comunale al gruppo Rumours per ciò che fa"

Il gruppo dei ‘Rumours’, impegnato da anni nella raccolta fondi da destinare alle realtà associative locali a sostegno dei più deboli, ha incontrato il sindaco e la giunta. Un momento in cui l’amministrazione ha voluto ringraziare l’esilarante gruppo per l’impegno a servizio della comunità. Inventiva, novità, presenza e originalità i loro tratti tipici con i quali non può che scappare una risata. I ‘Rumours’, gruppo apolitico che tra oltre 30 anni è attivo nella beneficenza, sono nati per volontà di alcuni giovani goliardici i quali, all’insegna del divertimento e del buon umore, hanno fatto dell’amicizia e della solidarietà la loro bandiera. Negli anni il gruppo è diventato sempre più numeroso: i fondatori sono diventati ‘grandi’ e ad affiancarli si sono uniti mogli, mariti, figli e nipoti.

Queste le parole riportate sulla targa consegnata dal sindaco: "Al gruppo Rumours Cervia, per organizzare spettacoli comici ricchi di simpatia e allegria con azioni di beneficenza e solidarietà a favore delle persone e della Città di Cervia. Con stima e gratitudine per il loro impegno sociale". Tante le iniziative benefiche realizzate in questi tre decenni, alcune delle quali diventate appuntamenti fissi nella vita sociale cervese: il ’Rumours Show’, spettacolo divertente che viene organizzato in primavera. E poi ’Sindacando’, un confronto pubblico tra i candidati alla carica di sindaco che viene organizzato prima delle elezioni amministrative in città. E ancora, la ’Camminata dell’Amore’, di cui si sono già svolte tre edizioni che hanno richiamato centinaia di cervesi a camminare insieme per la solidarietà. Dopo la fine della pandemia ha preso vita un nuovo appuntamento in presenza: il ’Galà dell’Asta’, giunto nel 2022 alla seconda edizione. Una serata di gala con la quale sono stati raccolti oltre 20 mila euro devoluti a Mensa Amica e a Cervia Auxilia.

