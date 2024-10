Graziella e Renzo, le nozze di diamante

Sessant’anni fa Graziella Righini e Renzo Battistini convolavano a nozze. Era il 25 ottobre del 1964 (sopra la foto del giorno del sì). Lei, ex sfoglina nata a Pisignano; lui, ex dipendente Telecom nato a Castiglione di Cervia, oggi hanno 78 anni e risiedono a Ravenna. Un amore, il loro, nato in gioventù, che ha resistito brillantemente alla prova del tempo e alle difficoltà che inevitabilmente la vita di pone davanti.

Fanno loro gli auguri le figlie Cinzia e Laura, i generi Stefano e Cristiano e i nipoti Mirco, Giada, Filippo e Ilaria.

Tanti auguri per queste splendide nozze di diamante di Graziella e Renzo anche dalla redazione del Resto del Carlino di Ravenna.