Graziola, avanti verso l’affidamento dei lavori

Il ritrovamento pochi giorni fa dell’ordigno bellico risalente al secondo conflitto mondiale, vicino al campo da rugby del complesso Graziola di Faenza, non farà slittare l’imminente gara per l’affidamento dei lavori. L’ordigno infatti era stato rinvenuto nel corso degli scavi archeologici propedeutici alla relazione tecnica obbligatoria per l’approvazione del progetto esecutivo e per il via libera all’affidamento dei lavori. Rimosso il grande proiettile, si è proceduto al deposito degli atti che ora comporteranno l’affidamento dei lavori nei termini del cronoprogramma. Le nuove costruzioni e il restyling totale del complesso sportivo faentino, finanziato con quasi 3 milioni di fondi Pnrr, inizierà infatti nell’anno venturo e si concluderà nel 2026.

Nei giorni scorsi è stato approvato da Patrizia Barchi, dirigente ai lavori pubblici dell’Unione della Romagna anche il progetto esecutivo degli stralci riguardanti le aree della zona che oggi ospita i campi da rugby e di baseball e che prevedono la realizzazione di nuovi spogliatoi e nuovi locali a supporto delle realtà sportive. Seguirà la realizzazione e il completamento delle aree verdi, quindi l’area fitness e infine la realizzazione di due spazi in erba sintetica con copertura per la pratica del calcio a cinque. Interventi importanti sono previsti anche per il recupero e il restyling dei campi già esistenti: i due da calcio, quello da rugby, quello da baseball, le zone spogliatoi, i locali termici, i servizi pubblici, l’ingresso principale, che non sarà più uno solo ma saranno diversi lungo il perimetro dell’impianto polisportivo, e le recinzioni. Il progetto era stato presentato a giugno scorso nel corso di una conferenza stampa dedicata alla presenza dell’assessore al bilancio Milena Barzaglia, dell’assessore allo sport Martina Laghi e del sindaco Massimo Isola. Allo stato attuale la Graziola conta un campo da rugby, un campo da baseball, due campi da calcio, una pista di atletica leggera, vari spogliatoi a servizio e una palestrina di recente costruzione. Tutte le aree sono separate da reti e muri divisori.

Nei progetti dell’Amministrazione faentina la cittadella dello sport diventerà un centro sportivo polifunzionale su un’area di complessivi 120mila metri quadri, aperta il più possibile e collegata da vialetti, piste ciclopedonali, aree verdi con attrezzi ed altre installazioni. È prevista la costruzione di una ‘club house’ con deposito comune, sala riunioni, spogliatoi e vari uffici che potranno essere utilizzati dalle società. Particolarmente strategico nella nuova ‘cittadella dello sport’ sarà la vicinanza con il Palacattani, con il campo da golf e con il centro civico di via S.Orsola, oltre che con il centro città. Non a caso prima di partecipare al bando l’Amministrazione comunale aveva interpellato le società sportive che usufruiscono di quegli impianti per avere un quadro chiaro delle necessità e delle esigenze, prima ancora di iniziare la progettazione, affidata allo studio Ghetti e Venturini. Una volta iniziati i lavori si penserà invece al nodo della gestione dell’impianto. Oggi a gestire in convenzione la Graziola è un Consorzio di società sportive che peraltro non le include tutte. A giugno infatti si parlò di ‘gestione diversa rispetto a quella odierna’.