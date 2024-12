Graziola, si aggiungono lavori al progetto

Mentre proseguono i lavori all’interno del complesso sportivo Graziola a Faenza, prossimo alla trasformazione in cittadella dello sport, si aggiungono passo dopo passo nuove progettualità che saranno integrate al maxi progetto da oltre 4 milioni di euro. Nei giorni scorsi la giunta comunale ha infatti approvato il progetto esecutivo che riguarda la viabilità del centro sportivo, ovvero il ’vialetto dello sport’ situato all’interno, nonché le parti di accesso all’ingresso principale, le aree di servizio, il parcheggio e la pista ciclabile. Si tratta di lavorazioni che prevedono anche la stesura di un tappeto di usura color ocra e la sistemazione dei cordoli ammalati. Un’opera che costerà all’incirca 125mila euro e che l’amministrazione comunale ha previsto di finanziare attraverso l’avanzo libero per investimenti derivante dal capitolo ’viabilità - asfaltatura strade’, con risorse quindi avanzate dai vari appalti stradali.

Un mese fa inoltre era stato approvato il progetto di fattibilità tecnico economica per la rigenerazione dei manti erbosi di alcuni campi da calcio all’aperto e per l’installazione di nuovi elementi d’arredo come porte panchine ed elementi divisori. Un progetto, quest’ultimo, che sarà finanziato dall’Ente attraverso il ricorso a un mutuo da 930mila euro. Complessivamente quindi la realizzazione della cittadella dello sport, progetto di rigenerazione globale per l’impianto sportivo Graziola che conta la pista di atletica leggera, due campi da calcio, un campo da rugby, il campo da baseball e la trasformazione di altre aree verdi sportive all’interno del complesso, oltre alla costruzione ex novo di una club house per ospitare le sedi delle società sportive e la rigenerazione dei percorsi di accesso e interni, è stata finanziata dal Pnrr con risorse pari a 2,9 milioni di euro, a cui il Comune di Faenza, una volta ultimati i lavori, aggiungerà altri 700mila euro per il rifacimento della pista di atletica. I lavori dovranno terminare entro il 2026 come da cronoprogramma e da indicazioni relative all’utilizzo dei fondi del Piano nazionale di ripresa e resilienza.

d.v.