"Green Go Bus dal cuore della città al Borgo"

A pochi giorni dall’annuncio dell’attivazione di una nuova linea di collegamento tra la frazione di Santa Lucia e Faenza, l’Amministrazione manfreda è al lavoro per potenziare ulteriormente il servizio di trasporto pubblico locale, prevedendo l’introduzione di un nuovo collegamento verso il centro città. Si tratta della modifica alla linea B percorsa dal ‘Green Go Bus’, il servizio di trasporto con bus elettrico operato dal gruppo Erbacci. Nello specifico lo scorso 14 dicembre la giunta Isola ha votato la delibera di indirizzo per l’istituzione del collegamento della nuova linea 192 di trasporto pubblico urbano orientata ai percorsi casa-scuola, che collegherà da gennaio le frazioni di Santa Lucia, San Mamante e San Martino al centro di Faenza, con passaggi anche da e per la Graziola. Nello stesso documento poi l’Amministrazione comunale, in coerenza con gli obiettivi indicati nel Piano aria integrato regionale e nel Pums (Piano urbano della mobilità sostenibile) di Faenza, con l’intento di attivare interventi di potenziamento e qualificazione del trasporto pubblico urbano e al fine di creare le condizioni per il raggiungimento degli obiettivi di riduzione dell’utilizzo del mezzo privato per la mobilità casa-scuola e casa-lavoro ha assunto l’indirizzo per la modifica del percorso della linea ‘Green Go Bus’ B, spostando il capolinea al parcheggio denominato ‘Coop Fornarina’, ritenendo la tratta di collegamento tra la Zona Borgo e il centro storico di maggiore interesse per gli spostamenti casa-scuola e casa-lavoro.

Un altro punto riguarda riorganizzazione delle Linea 1 e 2, per cui è previsto un percorso verso l’area artigianale a ovest del centro storico che attualmente non è servita. Gli interventi comunque saranno attuati nei limiti delle risorse di bilancio disponibili e previ accordi con i vettori interessati. Nello specifico le linee A e B del ‘Green Go Bus’ oggi servono rispettivamente il percorso dal parcheggio scambiatore di piazzale Pancrazi verso il centro città passando per l’ingresso dell’ospedale da corso Mazzini, il Palazzo delle Esposizioni e via Pistocchi, nonché il collegamento da via della Costituzione ovvero dal centro Filanda dove si trova la Casa della Salute lungo piazzale Sercognani Nord, via Naviglio, via XX Settembre, corso Garibaldi e piazzale Sercognani Sud.

Al vaglio dell’amministrazione e del gruppo Erbacci, che da alcuni mesi stavano dialogando, c’è l’intento di ampliare il raggio di azione del bus elettrico verso la zona Fornarina. Le parti ora sono al lavoro per individuare tecnicamente le modalità per costituire tale collegamento visto che i bus elettrici, come sottolineava lo stesso Giorgio Erbacci alcuni mesi fa, necessitano di calcoli specifici e dettagliati in relazione alla durata delle batterie dei mezzi, che già sono interconnessi e dotati di tecnologia di ultima generazione. Un altro punto oggetto di approfondimento riguarda invece le tempistiche, visto e considerato che ad oggi nelle fermate delle linee A e B i passaggi sono previsti ogni 10 e ogni 15 minuti. Ad oggi una data certa per l’attivazione della linea, appurati anche i recenti e già annunciati sviluppi degli altri collegamenti, non è stata fissata anche se è probabile che ulteriori elementi sullo sviluppo del servizio saranno forniti già nel 2023.

Damiano Ventura