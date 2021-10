Ravenna, 18 ottobre 2021 - Il gruppo di lavoratori del porto di Ravenna in presidio per contestare l'obbligo del Green pass, che questa mattina era costituito da poche decine di persone, si è allargato a circa quattrocento. Il corteo prima ha causato qualche rallentamento per l'ingresso dei camion al porto, poi si è diviso in due gruppi. Uno dei due si è spostato sulla via Classicana, bloccando completamente il passaggio dei mezzi, in particolare camion che transitano per trasportare le merci.

I manifestanti, scortati dalle forze dell'ordine, non sono solo di Ravenna ma provengono anche da altre città dell'Emilia Romagna e delle Marche. Si registrano tensioni legate in particolare al blocco dei camion.

"In risposta all'azione di Trieste, contro il vergognoso e anticostituzionale certificato verde - viene sottolineato in una nota - anche il porto di Ravenna vuole essere fulcro di attività di resistenza alla deriva antidemocratica in cui si trova il paese".

"Intendiamo con questa azione - si legge in un comunicato di Portuali Ravenna Liberi - dare il nostro contributo territoriale ad un'azione nazionale che vede nei porti i punti di aggregazione, ma che raccoglie il malessere di tutte le categorie di lavoratori, dai sanitari agli insegnanti passando per ogni attivita' privata, stanchi di ricatti e imposizioni".