Grido di dolore dal palco: "Il dialetto è il mio ultimo rifugio, ma temo che il suo tempo sia finito"

Di mestieri ne ha fatti tanti, da tappezziere per auto a conducente di vetture a noleggio, da autista di scuolabus a impiegato all’ufficio tributi comunali, ma il filo conduttore della sua esistenza è stato quello di calcare le scene, di recitare, di scrivere testi teatrali e anche di sceneggiare racconti altrui: per oltre sessant’anni Augusto Chiarini è stato fra i più conosciuti attori dialettali di Ravenna, ‘caratterista’ della compagnia ‘la Ravgnana’ di Livio Benini prima e ‘La Caveja’ poi, autore di undici testi, scrittore di brevi racconti in dialetto pubblicati sulla storica rivista ’La Ludla’, edita dall’Associazione ‘Istituto Friedrich Schürr ‘ per la valorizzazione della lingua romagnola. Ma dopo aver attraversato i decenni d’oro del vernacolo nostrano in vari modi declinato, oggi è disilluso: "Temo che sia finito il tempo del teatro dialettale, le compagnie stanno sparendo, i testi di allora non si adattano all’oggi. Temo che anche il dialetto scompaia".

Così pessimista proprio lei che ha sempre affermato che ‘Il dialetto è la voce del popolo, non può morire’!

"Ho sempre considerato il dialetto una specie di ultimo rifugio, il collegamento con la parte più sana di noi stessi e con la comunità di appartenenza: ma oggi cosa c’è più di questo? La scomparsa di tante compagnie dialettali la dice lunga! Ormai il dialetto e il teatro dialettale sono una nicchia per pochi eletti…!"

Le sue riflessioni rimandono a tanti anni fa quando si diffuse la cultura della lingua romagnola, ma ancor più risentono di quando nella maggior parte delle case si parlava solo dialetto…

"Già, era il mio tempo. Erano poche le famiglie in cui si parlava in italiano, lo si imparava a scuola. Ma solo il dialetto parlato fin da bambini ha tonalità naturali inconfondibili e che danno grande valore alla recitazione. Ecco perché oggi il teatro dialettale va scomparendo…"

La sua famiglia è originaria di Ravenna, mi sembra di capire…

"Il ceppo, a partire dal bisnonno, era di Alfonsine, poi già il nonno, mezzadro, abitava in fondo a via Rotta, dove c’erano i campi e dove noi sfollammo durante la guerra. Il babbo, Federico, quando sono nato, nel ‘35, abitava già a Ravenna con la mamma, Domenica Marocchi la cui famiglia era mezzadra presso i Ghigi. Il babbo era dipendente della Croce Rossa, ricordo che durante i bombardamenti lui era molto impegnato. Oltretutto noi abitavamo in via Zanzanigola, nel tratto poi cancellato, e la Croce Rossa aveva sede nella vicina via Salara, davanti a via Gamba".

Ha ricordi vivi della guerra?

"Certo! Uno per tutti, il 2 novembre del 1944, là in via Rotta arrivò un gruppo di militari tedeschi, cercavano un ragazzo che secondo loro era un partigiano, cominciarono a perquisire, a sparare, il babbo si prese un calcio di fucile in faccia; alla fine trovarono il ragazzo, gli spararono alle gambe e se lo sono portarono via, poi spararono alle spalle a un altro giovane, il nonno cercò di soccorrerlo, ma morì poco dopo".

Andava a scuola in quel periodo?

"Le lezioni erano sospese, tanto che ho finito la quinta elementare nel ‘45. E fu in quell’anno che cominciai a recitare grazie a don Pietro Zolati. Noi bambini ci ritrovavamo in parrocchia, Santa Maria Maggiore, e don Pietro, con lo spirito di quei tempi quando, finita la guerra, si pensava con speranza al futuro, organizzò la messa in scena di una commedia, ‘La statua di Paolo Incioda’, gli attori eravamo noi bambini…".

E non finì lì!

"Proprio così, è stata un’avventura, una passione, direi quasi un ‘lavoro’, durato fino a pochi anni fa! E fu grazie a don Zolati il quale, dopo quell’esordio, ci fece affrontare altri due lavori, ‘Romeo…Giulietta’ e ‘La beffa’. Contemporaneamente giocavo a pallavolo, nella Ruentes, ho giocato fino ai 30 anni! Io poi cominciai presto a lavorare, a 13 anni, in un’officina meccanica, poi alla Casa dell’auto dove rimasi fino ai 18 anni. Ma intanto avevo conosciuto l’attore Alfredo Zoli, notissimo per Toni e’ cuntadèn. Aveva la barberia e il bagno pubblico all’inizio di via Cavour, andavo lì per i capelli. Era il ‘51, Zoli, Benini e altri avevano appena fondato la compagnia ‘La Ravgnana’. Mi chiese di recitare con loro e accettai".

Fu un debutto per tutti, lei e la compagnia….

"Sì, il mio debutto nel teatro dialettale, fu nel 1952 con ‘Se ognò badess a ca su’ con cui tre anni dopo a Bologna vincemmo al Concorso Filodrammatico Dilettante. Nel 1956, con la commedia ‘Giuvannino’ di Bruno Marescalchi arrivarono i complimenti da esperti come Massimo Dursi, Piero Zama e Diego Fabbri e io fui premiato con ‘Le Maschere d’Argento’ quale miglior attore caratterista. Nello stesso anno alla Rai di Firenze ero fra le voci dialettali in un racconto in radio".

E il lavoro?

"Avevo avviato un laboratorio per i tettucci in tela delle Topolino, nel frattempo avevo preso il diploma di terza media, alle serali, nel 1960 mi sono sposato, con Rina Bucchi e nel ‘63 è nato Fabio, che è tecnico del suono al seguito di notissimi cantanti, come Branduardi, poi ho frequentato un corso per infermiere perché puntavo a prendere il posto del babbo in Cri, ma finii per fare l’autista di scuolabus. L’ho fatto per 19 anni, poi ho lavorato all’ufficio tributi del Comune fino alla pensione, nel ‘98".

Negli anni 60 e 70 il teatro dialettale attirava molto. Dove recitavate?

"In tutti i teatri della provincia a cominciare dal Rasi e anche fuori provincia. Nel ‘57 comunque avevo cambiato compagnia, ero passato alla ‘Ravennate, compagnia del teatro romagnolo’ fondata da Alfredo Zoli ed Eligio Cottignoli, che si erano staccati dalla Ravgnana, e da Guido Fiorentini. Ricordo con piacere la grandiosa serata benefica all’Astoria in occasione dell’alluvione del 4 novembre ‘66, presentammo poesie e un atto unico".

Poi lei tornò alla Ravgnana…

"Nel 1970, fu Benini a chiedermelo. Mettemmo in scena varie commedie che hanno fatto epoca sui palcoscenici romagnoli: ‘Tarsent mela frenck’, ‘Al braghiri’, ‘Al tatar’. Nel 1971 Benini morì e gli intestammo la compagnia. Di successo in successo, di regista in regista, da Caprara a Brunelli, nel 1980 mi nominarono direttore e assunsi io la regia e per la prima volta mettemmo in scena un mio lavoro ‘E sgnor Giulio un fa famì’. Ormai al teatro Rasi eravamo di casa. Erano ancora tempi di grande interesse per il dialetto e per me cominciarono gli anni più redditizi come autore: ero in pensione e fino al 2009 ho scritto sette copioni".

Più tempo anche per la regia…

"No, nel senso che proprio nel ‘98 la compagnia si sciolse e passai a ‘La Caveja’ che si ristrutturò e cambiò nome in ‘Caveja-Ravgnana’; alla regia c’era Carla Fabbri. Dieci anni di successi, riuscivamo a mettere in scena un nuovo lavoro ogni anno".

Adesso non scrive più copioni?

"Sono a corto di idee… Di recente ho scritto una sceneggiatura per il racconto di poesie ‘Il miele’, di Tonino Guerra, e per un racconto di Eraldo Baldini. Scrivo racconti in dialetto che pubblica ’La Ludla’. E poi faccio il segretario dell’associazione Arma aeronautica".