Grilli e Di Martino confermati

Rinnovate le cariche sociali per la Compagnia Portuale S.r.l: sono stati nominati amministratori Luca Grilli, Francesco Benini e Denis Di Martino, per la società Cooperativa Portuale i nominati Gabriele Foschini, Denis Di Martino, Luca Grilli, Francesco Benini e Alex Rigoni. I consigli eletti hanno poi assegnato al loro interno le nomine che vedranno, per la società che gestisce il patrimonio Grilli confermato presidente del Cda, Benini vicepresidente e Di Martino consigliere, per la società che detiene l’autorizzazione a lavorare in porto le nomine vedono Foschini presidente, Grilli vicepresidente, Di Martino confermato direttore e Benini e Rigoni consiglieri.