Grillini (Italia Viva) chiede alla giunta su via Canal Grande

Torna a chiedere chiarezza Alessio Grillini di Italia Viva, relativamente alla situazione in cui versa il manto stradale di via Canal Grande. Il consigliere comunale ha presentato ieri un’interrogazione alla giunta "Per capire - si legge -, cosa si intenda fare per questa strada in futuro, tenendo conto che si tratta di una arteria strategica per la città, situata in un’area residenziale e dove sorge la pista ciclabile più frequentata a Faenza".

Non si tratta del primo intervento dell’esponente renziano sul tema. "La strada - considera Grillini -, nonostante gli interventi continui, continua a creare voragini, che disperdono sassi e detriti da un lato nella ciclabile, e dall’altro nei cortili e nei marciapiedi residenziali". Da qui l’atto, di prossima discussione nel consiglio comunale in programma domani, 25 gennaio.