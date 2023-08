Grillini (IV): "Riaprire tutto il cimitero"

Il cimitero di Faenza, colpito duramente dall’alluvione e ancora dal vento non è ancora completamente fruibile. E in virtù della solo parziale riapertura, il consigliere comunale di Italia Viva Alessio Grillini ha presentato un’interrogazione. "Gran parte del cimitero risulta ancora chiusa per lavori di ripristino – chiarisce il capogruppo renziano –, e mi viene riferito di cantieri intermittenti, e pochi operai impiegati a cantiere attivo. Il cimitero e la possibilità di fare visita ai propri cari defunti è da considerarsi una priorità. Il fatto che sia impraticabile acuisce il dolore e lo sconforto delle persone". Pertanto il consigliere ha chiesto esplicitamente "come Azimut stia affrontando i lavori, se sia possibile velocizzarli, se il Comune stia sostenendo attivamente la società di gestione del cimitero nei lavori, e quanto tempo bisognerà ancora attendere per la riapertura e la pulizia del parcheggio". Il problema messo in risalto dal consigliere Grillini è frutto di varie segnalazioni che lui stesso afferma di aver ricevuto.

Un mese fa Azimut tramite l’ufficio stampa della Romagna Faentina aveva fatto sapere di aver proceduto alla rimozione dei fanghi e alla messa in sicurezza di una parte del cimitero, annunciando progressive riaperture delle aree chiuse in seguito all’alluvione.