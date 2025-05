Grosso pino si abbatte sulla strada. Era in area privata, indiziato il vento

Momenti di paura ieri mattina a Marina Romea, dove un grosso pino è improvvisamente crollato in viale delle Palme, una delle arterie principali della località. L’albero, che si trovava all’interno del giardino di un’abitazione privata, ha ceduto probabilmente a causa delle forti raffiche di vento che soffiavano dalla notte.

Il pino, cadendo, ha sfondato la recinzione dell’abitazione e si è abbattuto sulla strada pubblica. Fortunatamente, al momento del crollo nessuno stava transitando lungo la via e non vi erano auto parcheggiate, evitando così conseguenze ben più gravi. A lanciare l’allarme è stata una donna, residente in zona. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia locale di Ravenna, che hanno provveduto a transennare l’area e chiudere la strada al traffico per motivi di sicurezza. Successivamente sono arrivati anche i vigili del fuoco, che si sono occupati di tagliare l’albero e liberare completamente la carreggiata. Sebbene l’albero si trovasse su proprietà privata, il fatto che sia crollato sul suolo pubblico ha richiesto l’intervento coordinato delle autorità.

L’episodio si inserisce in un momento in cui a Ravenna si discute animatamente proprio del destino dei pini: il Comune intende procedere all’abbattimento di diversi esemplari ritenuti malati, in particolare i a Lido di Savio, mentre un comitato di cittadini si oppone alla decisione, chiedendo controlli più accurati e soluzioni alternative.