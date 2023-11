Tragedia sfiorata a Milano Marittima: cade una gru e distrugge un furgoncino

Milano Marittima (Ravenna), 14 novembre 2023 – Una gru è caduta questa mattina nella quindicesima Traversa di Milano Marittima.

La gru è crollata andando a colpire un furgoncino che si trovava dalla parte opposta della strada causando gravi danni ad un veicolo posteggiato.

Tragedia sfiorata a Milano Marittima

Sul posto è intervenuta la polizia locale e la via è stata transennata chiudendola al traffico veicolare e pedonale. Il cantiere riguarda una palazzina in ristrutturazione. Al momento pare non ci siano persone coinvolte.

Si ipotizza questo perché ieri a Cervia-Milano Marittima era un giorno festivo poiché si celebrava il patrono del paese, quindi non ci sarebbe dovuta essere gente al lavoro.

Inoltre, la zona dove si è verificata la caduta della gru, è un quartiere dove si trovano molte seconde case o case vacanze, frequentate dai turisti soprattutto in estate.