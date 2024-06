Gruppi estivi al Teodorico. Mille piccoli e gli animatori

Ammontano a oltre 1.300 i partecipanti all’edizione 2024 della ‘Giornata diocesana dei Grest’ che si è tenuta ieri al parco Teodorico di Ravenna. In tutto 975 bambini e 333 animatori che si sono ritrovati per una giornata di giochi e riflessioni. Dalle 9.30 allE 16.30, uno dei più grandi polmoni verdi della città si è colorato grazie alle magliette dei ragazzi di ogni età dei Grest delle parrocchie partecipanti, una ventina quest’anno. I Grest rappresentano una consolidata esperienza educativa, promossa ogni anno dalla Pastorale giovanile e vocazionale della Diocesi di Ravenna-Cervia. Come indicato dal termine stesso, si tratta di GRuppi ESTivi, con cui condividere e costruire, in un clima di amicizia e allegria, esperienze di impegno, di comunione e di divertimento. I gruppi nascono per offrire una risposta al bisogno delle famiglie di intrattenere bambini e ragazzi nella pausa scolastica con giochi, musica, sport e molto altro ancora. In genere, i Grest all’interno delle parrocchie si svolgono nelle prime tre settimane dopo la fine della scuola. Per tradizione, si sceglie poi una giornata in cui tutti i partecipanti si ritrovano insieme per festeggiare l’estate in compagnia e allegria, alternando nel corso della giornata balli di gruppo, canzoni, letture, giochi, riposo, preghiere, premiazioni, recite e momenti conviviali per il pranzo e la merenda.

La giornata si è aperta con il saluto da parte del sindaco di Ravenna, Michele de Pascale. "La cosa più bella è stare insieme e creare comunità – afferma –. Un grande grazie all’arcidiocesi e a tutti coloro che, con straordinario impegno e cuore, rendono possibile questa meravigliosa iniziativa di socialità e comunità. Una manifestazione storica che colma un vuoto estivo spesso di solitudine o di difficoltà per le famiglie, favorendo una positiva aggregazione, quello stare insieme giocando ed educando che fa bene ai giovani e non solo". A coordinare le varie attività, è il direttore della Pastorale Giovanile, don Matteo Papetti. "Tutti gli anni – ricorda con orgoglio e soddisfazione – cerchiamo di organizzare un momento di festa insieme con tutti i ragazzi delle varie parrocchie. Una bella occasione per condividere insieme anche un cammino. E un impegno che dura in realtà tutto l’anno attraverso la preparazione, la formazione e il coinvolgimento di varie realtà del territorio, con un unico fine: il bene comune". Presente anche il sindaco di Portomaggiore che si unisce al coro di ringraziamenti. "Il nostro Grest è importante e non potevamo non esserci – afferma Dario Bernardi –. Vedere i ragazzi divertirsi nel Grest e ora tutti quanti riuniti è un bellissimo messaggio di amicizia e di speranza e anche di unione fra i vari territori". Roberta Bezzi