"Gruppi, singoli, famiglie. Un continuo movimento"

Gite scolastiche, ma anche gruppi, famiglie, singoli. La città è invasa dai turisti e le file davanti alle biglietterie dei monumenti non si accorciano mai. Ne sanno qualcosa le guide turistiche che lavorano senza sosta con italiani e stranieri. "L’affluenza – assicura la guida turistica Mauro Marino – è superiore anche a quella di alcuni anni che hanno preceduto la pandemia". I motivi sono diversi. A partire dalle trasmissioni televisive, che si sono rivelate un buon trampolino di lancio per la città. "Non mi riferisco solo a quelle dedicate all’arte e ai monumenti – prosegue – ma anche, ad esempio, ai programmi di cucina, di pasticceria, come ‘Quattro ristoranti’. Lo confermano molti ristoratori ravennati che si confrontano ogni giorno con i turisti". Poi ci sono le gite scolastiche, di nuovo numerosissime e ora iniziano ad arrivare gli stranieri. "Essere entrati nel circuito delle crociere – dice Marino – ha portato a Ravenna anche chi viaggia in altro modo, perché comunque la città è inserita in una serie di cataloghi, siti che incuriosiscono. Risentiamo anche dell’onda lunga del traffico aereo low cost su Bologna, molti turisti gli anni scorsi hanno visitato altre mete, ora arrivano a Ravenna. Ma la vera novità è l’incremento del turismo individuale, un comparto importante sul quale bisogna porre attenzione e investire nel modo giusto, perché ha modalità e abitudini molto differenti rispetto ai gruppi".

La conferma di un pienone quasi da record arriva anche da Federica Mazzotti, presidente di Confguide Confcommercio Ravenna. "È così dal 25 aprile – assicura –, forse anche da prima, e ci sono tanti ‘singoli’, famiglie, gruppetti di tre, quattro persone che si sono organizzati per tempo con la guida. Difficile stabilire le cause di questa affluenza, di sicuro il movimento è tanto, basta vedere la fila dei turisti davanti alla cripta della basilica di San Francesco".

Altra storica guida turistica ravennate è Silvia Togni che, assicura, tra ottobre e dicembre dello scorso anno ha ricevuto prenotazioni per l’intero mese di maggio. "Questo – spiega – è il primo anno di vero ritorno alla normalità dopo il Covid, perché il turismo si organizza almeno un anno prima, e nel 2023 c’era ancora dell’incertezza. Il grosso arriva a metà maggio, quest’anno c’è stata una vera invasione dal nord Italia, Lombardia, Piemonte, dove le scuole hanno fatto il ponte. Adesso arrivano anche gli stranieri. In questo periodo si concentrano anche tanti eventi, convention, fiere. Tutto in una volta. L’8 maggio sono arrivate per visitare la città 102 persone dal Grand Hotel di Cesenatico dove si trovavano per un evento sul vino. Erano italiani e stranieri. Il problema è che da metà giugno a metà ottobre si ferma tutto e noi guide potremmo smettere di lavorare".

Annamaria Corrado