Gruppo Cassa, più donne che uomini

Il Gruppo Bancario della Cassa di Ravenna, che comprende anche Banca di Imola, Banco di Lucca e del Tirreno e tre società di servizi, supera oggi le mille unità, 1.001 per la precisione, e per la prima volta nella sua storia le donne sono numericamente in maggioranza, ovvero 507 contro 494 uomini.

Il sorpasso è avvenuto nell’ultimo anno: gli uomini sono passati dai 495 del 2023 ai 494 di oggi e le donne sono salite da 491 a 507. Nel percorso costante di consolidamento continuo e sensibile della parità di genere, il Gruppo La Cassa di Ravenna vede aumentare sensibilmente e significativamente le donne anche tra i dirigenti e gli amministratori.

All’interno delle banche del Gruppo, si legge in una nota diffusa dall’istituto di credito, sia La Cassa di Ravenna sia il Banco di Lucca e del Tirreno hanno infatti una vice direttrice generale; tre le altre società, inoltre, Sifin è diretta da una direttrice generale e ItalCredi ha una vice Direttrice generale.