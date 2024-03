Gruppo di residenti già sul piede di guerra: "Non siamo sacrificabili"

Ancora prima che vengano stabili i confini delle aree allagabili alcuni cittadini sono già sul piede di guerra. Quattordici residenti di via Casale non ci stanno a vedere le loro case "sacrificabili a prescindere", come hanno scritto in una lettera inviata nei giorni scorsi al sindaco Massimo Isola e alla vicepresidente dell’Emilia Romagna Irene Priolo, per "metterli in guardia", spiegano loro, e per ricordare che chi guida Comune e Regione è "penalmente e civilmente responsabile della sorte che ci attende".

Oggetto del contendere le rotte arginali che ancora da quelle parti non sono state sistemate, con tutto quel che ne consegue in fatto di timore dei residenti dinanzi a ogni nuova precipitazione: stando a quanto emerge, le fratture dovevano essere sistemate dalla Regione entro fine marzo, ma ancora non si è visto nessun macchinario al lavoro. Coincidenza dinanzi alla quale i residenti hanno cominciato a temere che il mancato ripristino dell’argine sia dovuto all’imminente delimitazione di quella porzione di territorio quale area allagabile: a oggi tuttavia, spiegano da Palazzo Manfredi, non è ancora stato ultimato lo studio dell’Autorità di bacino. I contenuti della missiva inviata a sindaco e vicepresidente regionale, anticipata da un incontro a tu per tu avuto dalla giunta con i residenti di via Casale, sono stati accolti a Palazzo Manfredi con perplessità: "Abbiamo già spiegato a quei cittadini che non sarà il Comune a decidere quali aree verranno eventualmente considerate allagabili, e in quali punti del territorio sorgeranno le casse d’espansione – precisa l’assessore Massimo Bosi –. Sarà il piano che l’Autorità di bacino sta predisponendo a definire questi dettagli. Fino ad allora stiamo parlando di ipotesi che neppure sono ancora state messe nero su bianco".

La possibilità che le future casse d’espansione vengano individuate nello stesso luogo in cui propose di realizzarle lo studio a firma di Brath del 2010 è comunque tutt’altro che remota, così come non è difficile immaginare che le eventuali aree in cui dare sfogo alle acque del Senio siano quelle prevalentemente agricole più vicine al corso del fiume. Come si procederebbe tuttavia se in una di quelle zone sorgesse un’abitazione? La struttura commissariale, anche nel corso dell’incontro tenuto mesi fa al cinema Sarti, non escluse che alcune case potessero vedere i loro residenti trasferiti altrove, ma fece notare come non esista, ad oggi, un’adeguata legislazione in merito (non è chiaro ad esempio quale ente diventerebbe proprietario e responsabile di un immobile sfollato). In quel caso i commissari facevano riferimento soprattutto a case minacciate dalle frane collinari, ma l’interrogativo si pone anche per quegli immobili pericolosamente vicini ai corsi dei fiumi. "Non possiamo escludere che occorra un’ordinanza ad hoc nel caso un’abitazione si trovi al centro di un’area che il piano considererà come allagabile – prosegue Bosi –. In quel caso si procederebbe chiaramente a un congruo rimborso".

