Tanta soddisfazione per il Gruppo Frustatori Cassani, che quest’anno ha visto vincere la terza generazione di frustatori in moltissime competizioni. Da più di quarant’anni il gruppo di Solarolo va avanti di generazione in generazione inizialmente come scuola di frusta e poi anche di folk, zumba e boogie. Prima il fondatore Angelo Cassani, poi la figlia Arianna con il marito Claudio e ora anche i nipoti: tutti nati per tenere in mano la frusta e tramandare in famiglia le tradizioni romagnole.

"Mio babbo era birocciaio –-dice Arianna Cassani, insegnante di frusta e majorette all’interno del gruppo – raccoglieva la ghiaia e la trasportava con i cavalli: usava la frusta per farli andare avanti; poi, con l’arrivo dei camion negli anni ‘70 ha fondato il gruppo, che ha visto trasformare la frusta da strumento di lavoro a oggetto per lo spettacolo e poi disciplina sportiva". Ora, infatti, il Gruppo di Solarolo è chiamato per esibirsi in spettacoli sia di frusta che di ballo, oltre che impegnato in tutto il mondo per gareggiare in numerose competizioni. E proprio quest’anno, Michele e Raffaele Poli (nella foto a sinistra , nipoti del fondatore, hanno vinto tutto: Campionati Regionali, Campionati Nazionali, Il Cioccarino d’Oro, La Frusta d’Oro e I Campionati del Mondo di Frusta Romagnola. "Siamo molto soddisfatti di questi risultati - dice Arianna Cassani (nella foto grande) - mio padre è morto nel 2019, ma stiamo tramandando quello che ha fondato, pur nella libertà, che mi aveva lasciato, di interrompere tutto. Tanti ragazzi vengono nella nostra scuola per migliorare la propria vita il gruppo aiuta sotto tanti punti di vista persone di tutte le età".

Caterina Penazzi