Gruppo Hera: 187 milioni al territorio ravennate

Nel 2024 il Gruppo Hera ha distribuito al territorio ravennate 187 milioni di euro tra stipendi, forniture, tributi, dividendi, sponsorizzazioni e sostegno alle famiglie. Il dato emerge dal report ’La creazione di valore condiviso 2024’, che misura la quota di margine operativo lordo generata da attività capaci di coniugare crescita aziendale e benefici ambientali e sociali, in linea con tre direttrici strategiche: neutralità di carbonio, rigenerazione delle risorse, resilienza e innovazione.

Sul fronte della transizione energetica, Hera punta al Net Zero entro il 2050, con un obiettivo intermedio di riduzione del 37% delle emissioni al 2030 (rispetto al 2019). Al 2024 le emissioni sono già calate del 14%.

A Ravenna è stato inaugurato un impianto all’avanguardia per il recupero energetico del gas metano, che sfrutta la tecnologia della turboespansione per trasformare l’energia altrimenti sprecata in elettricità, alimentando un vicino depuratore. Produce annualmente 3.600 MWh di energia, pari al consumo di 1.350 famiglie.

A Faenza è invece in programma la realizzazione di un Energy park su 70 ettari con impianto agrivoltaico avanzato e dotazioni ecologiche per la biodiversità urbana (Urban Forest).

Nel 2024 la raccolta differenziata nel Ravennate ha raggiunto l’81%, portando Ravenna al quarto posto in Italia tra i comuni con oltre 100mila abitanti (528 kg/abitante).