Gruppo micologico: ripartono i corsi

Cronaca

Sos ponti malandati "Andiamo avanti con le nostre risorse Ma il Governo ci aiuti"

La richiesta della Provincia, alle prese con interventi sui manufatti. In attesa di essere sbloccati i lavori per quelli di Ragone e San Marco. In corso l’adeguamento sismico dell’infrastruttura sulla Casolana, a Riolo.