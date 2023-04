Gruppo Tampieri, le borse di studio

Sabato 1 aprile si è svolto il quattordicesimo evento di consegna delle borse di studio del Gruppo faentino Tampieri, presentato da Vittoria Graziani e Fabio Caccioppoli. È salito così a 76 il numero dei neo diplomati che dal 2009 hanno beneficiato del riconoscimento da 2.500 euro. Paola Tampieri, nel saluto iniziale, ha puntualizzato che è "per ricordare Alfredo, Federico e Adriano, in memoria dei quali queste borse di studio sono assegnate, che oggi vogliamo riconoscere l’impegno che alcuni di voi stanno mettendo nel progettare il proprio futuro". Per l’anno scolastico 20212022 le borse di studio sono state consegnate a: Sofia Dalle Fabbriche e Ilaria Placci, diplomate all’istituto Oriani; Filippo Bagnari e Davide Righetti, diplomati all’istituto Bucci; Daniele Bandini e Davide Alberti, diplomati al liceo Torricelli-Ballardini; Emma Piolanti e Rocco Biondi, diplomati al Persolino-Strocchi. Le oltre quattrocento persone presenti hanno avuto l’occasione di ascoltare l’intervento della curatrice d’arte Maria Vittoria Baravelli.