Gruppo Villa Maria Spa, finanziamento da 85milioni

Finanziamento da 85 milioni per il piano industriale del gruppo Villa Maria Spa. Il gruppo GVM, holding di uno dei primari gruppi italiani del settore sanitario, ha beneficiato di un finanziamento di 85 milioni di euro concesso da un pool di istituti composto da UniCredit nel ruolo di banca agente, global coordinator, mandated lead Arrenger, e SACE Agent, Banca Monte dei Paschi di Siena, Banco BPM, Deutsche Bank e BCC Banca Iccrea in qualità di mandated lead arrangers, insieme con BCC Ravennate Forlivese e Imolese ed Emil Banca. L’operazione ha beneficiato del supporto della garanzia di sace su una tranche di 35milioni del finanziamento. Nell’ambito dell’operazione, gli istituti finanziari sono stati assistiti dallo studio legale Orrick. Le somme messe a disposizione saranno in parte utilizzate direttamente da GVM e in maggioranza distribuite su sei beneficiarie da essa controllate - Maria Cecilia Hospital (Ravenna), Ospedale San Carlo di Nancy (Roma), Kronosan (Ravenna), Maria Eleonora Hospital (Palermo), Maria Pia Hospital (Torino), Maria Beatrice Hospital (Firenze) - per il sostegno finanziario su investimenti, capitale circolante e costi operativi, anche connessi all’aumento delle spese di approvvigionamento soprattutto energetico, previsti nel piano industriale di sviluppo di GVM. Gruppo Villa Maria Spa, con sede principale a Lugo, si legge nella nota "è leader nel settore della sanità privata nazionale, la cui presenza si è poi progressivamente sviluppata anche all’estero, con core business negli interventi sanitari di alta specialità e alta Complessità svolti nei propri ospedali che operano prevalentemente in regime di accreditamento con il Servizio sanitario nazionale. È primo player italiano in ambito ciclo cuore e tra gli attori più importanti in Europa".

Il gruppo è attivo anche nella gestione in concessione di ospedali pubblici, centri di ricerca, telemedicina, produzione apparati biomedicali, global service per forniture e servizi sanitari e nel business termale/wellness. Presente in Italia con 33 tra strutture ospedaliere accreditate SSN, cliniche private, centri medici e RSA distribuiti in 11 regioni e all’estero.

Ettore Sansavini, presidente Gruppo Villa Maria, ha sottolineato che il gruppo, anche negli ultimi anni condizionati da Covid e crisi energetica, "ha investito ingenti capitali in realizzazione di nuovi siti ospedalieri, tecnologia, digitalizzazione, ricerca e nuove soluzioni organizzative" e che con questo finanziamento "potremo attuare e completare i diversi progetti di sviluppo in corso su molteplici Regioni". Andrea Burchi, regional manager Centro Nord UniCredit commenta: "Convinti dell’importanza cruciale degli investimenti nel sistema sanitario, siamo lieti di aver guidato questa importante operazione di finanziamento". Marco Mercurio, regional director Centro Nord di Sace ha dichiarato: "Come Sace siamo lieti di essere al fianco di una realtà radicata sul territorio come il Gruppo Villa Maria, che opera in un settore chiave come quello sanitario".