Ravenna: danni a causa del guano, un piano inagibile a Giurisprudenza: studenti evacuati

Ravenna, 27 febbraio 2024 – Un piano dell’edificio che ospita le lezioni del corso di laurea di Giurisprudenza, in via Oberdan 1, inagibile.

Gli studenti lo hanno saputo giovedì scorso verso mezzogiorno, quando all’improvviso si sono sentiti dire che dovevano uscire subito dalle aule. “La lezione è stata interrotta e sono stati fatti evacuare – dice Arianna Castronovo, rappresentante del sindacato studentesco Sig, che chiede all’Università di aprire un tavolo di confronto con i ragazzi –. Le lezioni sono state spostate in altre sedi: alcune a Ingegneria, altre nella zona dell’ospedale. Ed è un problema spostarsi da una sede all’altra, ancora di più per chi è pendolare. Un avvenimento di questo tipo dovrebbe far riflettere di più sugli spazi, consultandosi anche col Comune”.

La questione parte , precisamente, da un piccolo pertugio nel tetto, come spiega il presidente del campus di Ravenna Angelo Neve. Un pertugio di cui nessuno a lungo si è accorto.

“Abbiamo dovuto fare una pulizia del sottotetto dopo aver rilevato che lì, sopra a un corridoio di 50 metri, c’era un nido di piccioni, oltre ai topi. E la quantità di guano che si era depositata era enorme. Abbiamo chiamato una ditta, che ha impiegato parecchio tempo per ripulire tutto lo spazio. A quel punto abbiamo fatto delle altre verifiche perché avevamo notato che alcuni pezzi di intonaco si erano staccati. Il sopralluogo ha rilevato che le volte del tetto, probabilmente a causa del peso del guano, si sono lesionate. Da lì la necessità di mettere in sicurezza, perché possono staccarsi pezzi di intonaco”.

Il problema non è quindi alle aule, ma al corridoio indispensabile per accedervi.

Giovedì mattina il piano è stato quindi sgombrato ed è arrivata una ditta per trovare una soluzione: “Hanno capito come intervenire, e non è facile perché è un edificio storico vincolato. Stiamo aspettando che ci presentino il cronoprogramma con i tempi dei lavori”.

Nel frattempo le lezioni sono state spostate altrove, anche in luoghi distanti tra loro: “Alcune sono seguite da tantissimi studenti e non è facile trovare spazi di quelle dimensioni. Stiamo usando l’aula magna di Medicina e ho chiesto disponibilità anche alla Casa Matha, che me l’ha concessa. Più di così non si riesce a fare. Abbiamo avvisato i ragazzi, stiamo lavorando per ridurre i disagi al minimo”.