Guarda che sole. Turisti in spiaggia: "Clima positivo"

C’è ottimismo, anche grazie alla giornata di sole di ieri, per questo lungo ponte che unirà Pasqua, 25 aprile e 1° Maggio. A Cervia sono tanti gli eventi su tutto il territorio in programma in questi giorni. Le spiagge sono pronte, nonostante la criticità momentanea di giovedì e venerdì che hanno riportato in spiaggia le ruspe a causa di un’alta marea anomala. La situazione è rientrata e la spiaggia ieri era pronta. Come spiega Danilo Piraccini, consigliere della Cooperativa Bagnini di Cervia "gli stabilimenti balneari sono aperti e operativi. Il bel tempo sarà fondamentale e se ci sarà amico saranno giornate di grande soddisfazione. C’è ottimismo, le prenotazioni vanno bene. La gente ha voglia di stare bene, svagarsi e divertirsi".

Bene anche le prenotazioni nei ristoranti che avevano un po’ risentito di qualche disdetta la scorsa settimana, quando le previsioni meteo non erano delle migliori, con pioggia in arrivo. .

Mario Buia, presidente del sindacato ristoratori Confcommercio Ascom Cervia, dichiara che "in generale il clima è positivo qui a Cervia per questo lungo periodo di feste. Speriamo sia un buon punto di partenza per la stagione turistica. Le prenotazioni per Pasqua ci sono già da un mese. Il vero boom di presente, stando ad oggi, sarà per il 25 aprile e il 1° maggio. In quelle giornate ci aspettiamo davvero il pienone in tutta la città. Siamo comunque ottimisti anche per queste giornate. In questo periodo sarà il meteo a fare molto ma sento che i colleghi in generale sono soddisfatti e ottimisti".

Insomma, ci sono tutte le premesse per fare bene, in attesa di un altro appuntamento importante, quello del 2 giugno, che vedrà anche lo svolgimento dello Sposalizio del Mare.

Nel frattempo, sono tanti gli eventi che nelle prossime giornate aiuteranno Cervia a popolarsi di persone: il Festival Internazionale degli Aquiloni, Incozzati a Tagliata di Cervia, Primavera Marittima nel centro storico cittadino.

Pasqua e Pasquetta all’insegna della convivialità e delle passeggiate, quindi, con la città che si è preparata in grande.

Tra gli eventi di oggi, giorno di Pasqua: gli artisti e artigiani in centro a Cervia realizzeranno a mano sculture-uovo artistiche e nei materiali più disparati: dal legno alla ceramica, dal metallo allo zucchero. Le uova di varie forme e dimensioni addobbano la piazza. Non mancherà musica, esibizioni e spettacoli per tutta la famiglia, con area bimbi e animazione.

Ai Magazzini del Sale di Cervia, invece, andrà in scena l’anteprima del Festival Internazionale dell’Aquilone con mostre, laboratori e attività per bambini e adulti.

Ilaria Bedeschi