Guardare le stelle in piazza del Popolo

A Faenza torna ’M’illumino di meno’, la campagna nazionale di sensibilizzazione sul risparmio energetico promossa da Caterpillar di Rai Radio2. L’edizione 2025, dedicata al tema dello spreco energetico nel settore del fast fashion, si terrà da oggi al 21 febbraio con un ricco programma di eventi.

Oggi si inizia con ’Notte al museo’ alle 17.30 alla Pinacoteca comunale, con visite guidate al buio per famiglie e bambini. Alle 18 seguirà l’’aperitivo del ceramista’ al Mus.T (via Zanelli 4), con ceramiche di riuso e visite guidate al buio.

Domani alle 18 passeggiata a lume di torcia con cena condivisa con ’Fasè cãmbi!’ a Castel Raniero e ’swap party’ di abiti. Dalle 21 alle 23 l’illuminazione pubblica sarà spenta e si potranno guardare le stelle con gli astrofili in piazza del Popolo.