Guardia giurata minaccia la moglie. Il questore gli toglie la pistola

Una guardia giurata è accusata di aver maltrattato la moglie. Un’escalation di violenza che avrebbe raggiunto il suo culmine nell’aprile del 2024 quando l’uomo avrebbe puntato contro la donna la propria pistola di servizio. L’episodio è al centro di un’udienza preliminare dove l’uomo, difeso dall’avvocato Fabrizio Briganti, ha scelto il processo in abbreviato che sarà celebrato a luglio. Stando alle accuse, la guardia giurata avrebbe posto in essere una serie abituale di condotte aggressive. L’episodio più grave contestato è quello in cui, nel pieno di un alterco, avrebbe estratto l’arma in dotazione e l’avrebbe puntata contro la consorte, proferendo parole che suonavano come una minaccia di morte in un contesto apocalittico: "Un giorno mi supplicherai di farlo visto che ci vogliono bombardare, piuttosto che farmi ammazzare da loro è meglio che ci ammazziamo tra di noi". A seguito di ciò, il questore di Ravenna aveva disposto il ritiro cautelare dell’arma all’uomo, che attualmente svolge mansioni amministrative presso il suo luogo di lavoro. La denuncia presentata dalla donna, che si era rivolta all’associazione Linea Rosa ed è parte civile con la tutela dell’avvocato Cristina Magnani, rivela un quadro di abusi più ampio. Sempre nel 2024, l’imputato avrebbe rivolto alla moglie minacce esplicite legate a sue presunte frequentazioni passate (se fosse ancora andata a far colazione con gli amici e avesse parlato di libertà, sarebbe finita "in un bagno di sangue") e l’avrebbe svilita e denigrata davanti alla figlia: "tua madre è un mostro, mi fa del male, la faccio a piccoli pezzi da mettere nel frigo, mangiarla un po’ alla volta". L’accusa include anche il reato di violenza sessuale, in quanto l’uomo avrebbe costretto la moglie a subire rapporti sessuali contro la sua volontà, talvolta accompagnando le sue pretese con frasi umilianti. In precedenza, la richiesta di misura cautelare del divieto di avvicinamento avanzata dal Pm era stata respinta dal Gip, che aveva derubricato i maltrattamenti a liti reciproche e ricondotto la minaccia con la pistola, ritenendola un gesto isolato legato a una presunta ossessione dell’uomo per la guerra, senza una reale intenzione di nuocere.

l. p.