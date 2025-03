Guasto al petrolchimico. Fuga di gas, pompieri al lavoro

Allarme nella tarda serata di domenica al petrolchimico di Ravenna. Erano circa le 21 quando si è verificata una fuga di gas propano in un tratto di tubazione dell’area sud ovest dell’isola 25 del sistema logistico del petrolchimico.

Immediatamente sono scattate le procedure di emergenza con il pronto intervento della squadra dei vigili del fuoco di Ravenna Servizi Industriali e dei colleghi del comando provinciale. Le due squadre di pompieri hanno permesso che il guasto non determinasse impatti su cose e persone, operando tempestivamente per l’isolamento della tubazione dall’impianto e la relativa messa in sicurezza dell’area. Sono in corso le analisi tecniche per determinare le cause del guasto nella tubazione in gestione a Eni Versalis ma non di sua proprietà. Sul posto domenica sera sono intervenuti per precauzione anche i sanitari del 118 e gli uomini della questura di Ravenna. I vigili del fuoco invece erano al lavoro anche nella giornata di ieri per i controlli e le verifiche del caso sulla tubazione del sistema logistico del petrolchimico.