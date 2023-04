Guasto alla rete idrica "Tutti a secco per ore Corsa ad autobotti e market"

Classe, Ponte Nuovo e le località vicine improvvisamente a secco o, nella migliore delle ipotesi, con l’acqua che usciva a pressione bassissima. È accaduto sabato sera e subito si è scatenato il ‘tam tam’ sui social con tanti cittadini che hanno segnalato il problema. A causarlo, come hanno fatto sapere da Hera, è stata la rottura di un tubo della rete idrica in via Marabina. Le squadre di pronto intervento della multiutility si sono recate sul posto e hanno iniziato a lavorare, sospendendo la fornitura di acqua tra Classe e Ponte Nuovo. Il tubo da sostituire, della lunghezza di circa 6 metri, è arrivato intorno alle 11.30 di ieri. Contemporaneamente sono state allestite due autobotti: una nel parcheggio davanti al museo Classis a Classe e una nei pressi di via del Pino a Ponte Nuovo. I due punti sono stati presi d’assalto ma molti hanno scelto di correre nei vicini supermercati per acquistare bottiglie e taniche.

Famiglie ma anche attività sono rimaste a secco e hanno dovuto provvedere alla mancanza di acqua in un sabato sera e una domenica di primavera che sono stati di passione. "Ho fatto chiusura al bar sabato sera – racconta Silvia Bagnolini, titolare di ‘Al Museo Cafè’, di fronte al museo ‘Classis’ – e verso le 20.30 è mancata l’acqua. Naturalmente non sono più riuscita a fare i caffè, né ho potuto fare la lavastoviglie e pulire il bar. L’acqua è tornata piano piano oggi (ieri, ndr) alle 14, ma i primi caffè siamo riusciti a farli solo dopo le 15.30. Qualcuno ha accettato di fare colazione con caffè d’orzo o al ginseng ma chi lo voleva normale o preferiva un cappuccino lo abbiamo dovuto mandare via. Il danno c’è stato e proveremo a chiedere un risarcimento". Stesse difficoltà per altre attività vicine, come il ristorante ‘Brutto Anatroccolo’ di Classe. "Per ore siamo stati senz’acqua – dice il titolare Pietro Dalaimo –. Per evitare di chiudere siamo corsi a comprare 400 euro di taniche di acqua. Siamo riusciti così a lavare i piatti, fare le pulizie e soprattutto cucinare anche se non tutto. Molti clienti purtroppo non siamo riusciti a servirli".

Milena Montefiori