Guasto alle caldaie, ieri al freddo 300 bambini di materna e primarie

Impianti termici, brutta sorpresa ieri mattina quando, allo squillo della campanella, circa 300 bambini cervesi – tra primarie e materna – sono entrati in classe senza riscaldamento a causa del riscaldamento rotto. Le classi coinvolte sono le scuole primarie Pascoli, Spallicci e la materna Alessandrini. Già ieri mattina erano entrati in funzione i tecnici ripristinando entro poche ore il guasto nella scuola Spallicci. A seguito della segnalazione del problema segnalato dalla direzione, il servizio manutenzioni comunale ha comunicato la necessità di intervenire per la riparazione degli impianti di riscaldamento. L’intervento per la sostituzione di due delle tre caldaie dalle scuole ’Giovanni Pascoli’ ed ’E. Alessandrini’ verrà completato oggi, giornata in cui, come da ordinanza, la scuola Spallicci sarà regolarmente funzionante, mentre resteranno chiuse le scuole Pascoli e Alessandrini.

I bambini potranno restare a casa e non sono previste lezioni in luoghi diversi.

Domani, quindi, si tornerà alla normalità. Le sostituzioni delle caldaie erano previste durante le festività natalizie in cui le scuole sarebbero state chiuse, ma a causa di un guasto si è deciso di intervenire subito. Sorpresa amara quindi ieri mattina per bambini, genitori e insegnanti che, al rientro dal ponte, sono entrati negli edifici scolastici al freddo dopo tre giorni di stop in occasione della festività dell’8 dicembre.

Oggi resterà chiusa, sempre lavori all’impianto di riscaldamento, anche la biblioteca, che si trova nello stesso complesso.

i.b.