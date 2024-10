Guasto nel sistema idrico. Disagi per tremila utenze

Un’importante perdita nel sistema idrico ha causato un guasto con interruzione del servizio per circa 3.000 utenze. Per molte ore nella giornata di ieri i tecnici di Hera hanno lavorato per riparare la falla in via Marabina, dove il problema è stato segnalato ieri intorno alle 12.45. La rottura ha interessato un’ampia fetta del territorio ravennate, si tratta infatti per l’appunto di circa 3.000 utenze, collocate nelle zone di Ponte Nuovo e Madonna dell’Albero. Nel pomeriggio di ieri la riparazione, con la fine dei problemi tanto attesa da molti cittadini, era prevista in serata. È stato una giornata di disagi per tanti, con cali di pressione nell’erogazione dell’acqua ache per diverse famiglie vicine alla zona più colpita. "Al ripristino del servizio l’acqua potrà presentare un’alterazione del colore che non ne pregiudica la potabilità: è sufficiente far scorrere l’acqua per qualche minuto per far tornare la situazione alla normalità" scrive Hera in una nota diffusa nel pomeriggio di ieri per informare i cittadini circa l’andamento dell’intervento di riparazione. Il numero di Pronto Intervento Hera per le reti idriche è 800.713.900.