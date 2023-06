Guasto riparato, i bimbi tornano a scuola

Il guasto è stato riparato e così da oggi i bimbi dell’infanzia comunale Capucci, da un paio di settimane spostati nell’edificio della primaria Codazzi, potranno tornare a scuola.

Si è trattato dell’ennesima sfortuna (piccola e già risolta) per i bambini che già non possono frequentare la propria scuola, la Capucci appunto, che è attualmente inagibile a causa dell’alluvione di un mese fa. Subito dopo il disastro per i bimbi sono state trovate soluzioni tampone, divisi tra vari servizi dell’infanzia sul territorio. Dallo scorso 7 giugno, con la chiusura dell’anno scolastico per la primaria Codazzi, sono stati trasferiti nei locali della scuola, dove potranno terminare il proprio percorso educativo. Sabato scorso però diversi residenti della zona hanno segnalato la presenza di una perdita d’acqua all’esterno della Codazzi. Sul posto sono intervenuti subito i vigili del fuoco, che avevano riscontrato un guasto all’impianto anti incendio, chiuso in attesa della risoluzione del problema. Questo ha reso impossibile, per ragioni di sicurezza, l’apertura della scuola ieri. Il sopralluogo di ieri mattina da parte dei tecnici comunali e della ditta incaricata ha fatto emergere che il problema riguardava un idrante che si trova nel cortile sul lato dell’edificio in viale Europa e che è stato sostituito.

In questo modo, con il ripristino completo dell’impianto anti incendio, l’edificio scolastico stamattina può riaprire ai bambini della scuola dell’infanzia comunale Capucci e del Centro ricreativo estivo gestito dalla cooperativa Zerocento.