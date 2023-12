Guasto treni oggi a Faenza, bloccati sull’Adriatica: forti ritardi

Faenza, 23 dicembre 2023 – C’è un guasto sulla rete ferroviaria, che ha fortemente rallentato la circolazione nella tratta Bologna-Rimini. In un primo momento c’è stato proprio un blocco del traffico ferroviario, che poi ha ripreso ma con forti rallentamenti. Molti disagi quindi nei trasporti, proprio oggi in cui tra l’altro molte persone sono in viaggio.

I tecnici sono intervenuti per risolvere il problema alla stazione di Faenza, ma non hanno ancora terminato l’intervento.

Il sito di Trenitalia avvisa che “i treni Alta Velocità, Intercity e regionali possono registrare un maggior tempo di percorrenza fino a 250 minuti ed essere instradati sul percorso alternativo da Castelbolognese a Rimini via Lugo - Ravenna”.

Quali sono i treni fermi o in ritardo

I treni Alta Velocità e Intercity direttamente coinvolti e fermi, avvisa Trenitalia sono: il numero FR 8810 da Bari a Milano Centrale, l’Intercity 607 da Milano Porta Garibaldi a Lecce e l’Ic 1545 da Milano Centrale a Lecce.

Quelli con un ritardo superiore a 60 minuti, ma in viaggio: l’FR 8803 Milano Centrale - Bari, l’IC 604 Pescara - Milano Centrale e l’IC 605 Milano Centrale - Lecce.

Treni spostati su percorso alternativo

Le corse dirottate sul percorso alternativo via Ravenna-Lugo sono l’FR 8814 Lecce - Milano Centrale; l’FR 9806 Bari Centrale - Milano Centrale; l’FR 9805 Torino Porta Nuova - Lecce; l’FR 8807 Milano Centrale - Taranto; l’IC 606 Bari Centrale- Bologna Centrale.