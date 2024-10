"Guerra agì correttamente". Il consulente della difesa: "Eutanasie legittime su cani vecchi e malati"

"Sulla base di quale parametro sia stato attribuito un eccesso di eutanasie a Guerra, a me non è noto". Ma soprattutto circa le soppressioni del cane Balto - che ha dato la stura all’inchiesta -, e di altri animali, esistono "elementi comuni a tutti i casi: tutti ultra-vecchi, vecchissimi. Non vuol dire che giustifichi l’eutanasia: ma è indicativo del fatto che esistono patologie irreversibili" un po’ come "per un uomo centenario o ultracentenario".

Un’audizione fiume quella di ieri nel contesto del processo al 51enne veterinario Mauro Guerra. Al microfono dell’aula 5, il veterinario Angelo Peli, professore ordinario del dipartimento di scienze per la qualità della vita dell’università di Bologna, membro di diverse istituzioni di rilievo nazionale nel settore della bioetica e protezione animale, autore di oltre 200 pubblicazioni in materia. E, in questa sede, consulente per la difesa. Prima di confrontarsi con i colleghi nominati dalle altri parti, ha dedicato l’intera mattinata a quello che indubbiamente appare essere il tema più sentito del processo: le eutanasie e le analisi per identificare le patologie che ne giustificano il ricorso.

"Si è parlato di risonanza o di tac: ma richiede anestesia. È un rischio soprattutto se l’animale è anziano". E poi - ha sottolineato il consulente - "non si può negare che talune persone non si possano permettere un iter diagnostico a oltranza. Conosco chi ha fatto un mutuo": ma non è una strada alla portata di tutti. E comunque "ci sono pazienti animali in cui una terapia diventa improponibile". Altre difficoltà ancora: "Pensiamo a un proprietario di animale pensionato con difficoltà a guidare e che abbia un cane ammalato di linfoma: fare chemioterapia significherebbe viaggi in ambulatorio frequenti".

Circa il farmaco per le eutanasie, "non sostengo che il Tanax vada usato senza anestesia, in nessun caso", anche se "in passato si faceva. Sostengo però che se si usa il Tanax nel cane, nel gatto o nel coniglio per via endovenosa, non è vero che sempre avvenga un blocco della funzione respiratoria prima della perdita di coscienza". Come dire che "non è vero che in queste condizioni l’animale soffoca in maniera cosciente". A suo avviso ci sono anzi "studi che dicono che effetti avversi dall’uso del Tanax, sono frutto di pareri di veterinari oppure di informazioni aneddotiche".

Sul tema dell’eutanasia a domicilio, l’esperto ha citato quanto avviene in "Paesi anglosassoni dove esistono società che la eseguono. Tecnicamente nessuna difficoltà, bastano poche punture". La questione presenta cioè perlopiù un rilievo etico e personale: "Si tratta di un atto più compassionevole piuttosto che caricare l’animale in auto per portarlo in clinica". Ed ecco l’affondo contro l’attribuzione a Guerra di un numero eccessivo di eutanasie: il consulente ha messo in rilievo la "estrema variabilità" del dato citando alcuni recenti questionari in anonimato dai quali sono emersi casi di chi ha praticato "60 eutanasie in un anno; altri, 30". In un’altra indagine, si arriva a "60 in un mese": chi ad esempio lavora in canile o per colonie feline, ne praticherà di più.

L’esperto ha qui esaminato il "protocollo Guerra sull’eutanasia: la letteratura è concorde, ci sono decine di protocolli consigliati tra cui questo". Sempre a suo avviso, disco verde anche sulle modalità di uso del Tanax: "Lo ha utilizzato prevalentemente per via endovenosa nel cane. E intrapolmonare per il gatto". Un uso "conforme: ambedue le modalità sono previste".

Ulteriori considerazioni sul tema, sono state proposte per le eutanasie al labrador Balto e ad altri animali: "Tutti ultra-vecchi, vecchissimi" con patologie irreversibili e "ben oltre la speranza di vita: al limite possono esistere cure palliative ma" non si torna indietro. "Quest’anno ho pubblicato un’indagine su longevità dei cani e cause di morte: per la stragrande maggioranza muoiono per malattie neoplastiche degenerative: un decorso ineluttabile".

