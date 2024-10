Guerra candidata nella lista de Pascale: "Ci ho messo poco ad accettare"

Da avversari a compagni di viaggio. Questo sono diventati (ieri l’ufficialità) Michela Guerra e Michele de Pascale, che otto anni fa si contesero la poltrona di primo cittadino di Ravenna, lei candidata con la lista civica Cambierà (e in precedenza un’esperienza coi 5 Stelle), lui indossando la maglia del Pd. Ora de Pascale, candidato alla presidenza della Regione per il centrosinistra, ha accolto Guerra nella sua squadra. "Ci ho messo veramente poche ore a decidere di accettare la proposta di Michele de Pascale di affiancarlo e mettermi a disposizione, in qualità di cittadina comune, come candidata nella sua lista di civici per la candidatura de Pascale governatore dell’Emilia-Romagna, nonostante non ci fosse niente di più lontano da me che l’idea di affrontare di nuovo un confronto politico, dopo la breve ma intensa esperienza di otto anni fa come candidata a sindaco di Ravenna in una lista civica opposta proprio al Pd di de Pascale", è il commento di Guerra.

In questi otto anni, continua, "anche se non possiamo dire di avere maturato una vera e propria amicizia, sicuramente più volte c’è stata occasione di confronto ed è cresciuto il rispetto e la stima reciproci. Michele de Pascale mi propose di collaborare in qualità di tecnico a favore della sanità pubblica, per lo sport e per il sociale, che sono ciò di cui mi occupo anche nella mia professione di avvocata e nell’attività di volontariato a cui mi dedico, già qualche anno fa". "Ringrazio Michela Guerra per le parole che mi ha rivolto – commenta de Pascale –. Le sono sinceramente grato per la disponibilità ad appoggiare la mia candidatura a presidente della Regione entrando nella mia lista civica e accordando la sua fiducia al nostro progetto per l’Emilia-Romagna. Ho molta stima per Michela, otto anni fa alle amministrative del 2016 a Ravenna, con la sua lista civica Cambierà, conseguì un risultato straordinario ottenendo un importante consenso e raggiungendo quasi il 14% dei voti. In questi otto anni abbiamo avuto sempre un dialogo costante e un confronto sincero, in particolare sulle tematiche rispetto alle quali ha concentrato attenzione ed energie come la salute, lo sport, il volontariato e il contrasto alla violenza di genere. Benvenuta a bordo Michela!".