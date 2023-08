"Guerra, comportamenti gravissimi" I colleghi: "Incompatibile col lavoro"

Balto, Toto, Melia. Ma anche Shary, Kia, Susy. E ancora Pippo, Spritz, Gilberta. Nomi di animali, perlopiù cani, per l’accusa uccisi tramite eutanasia senza "preventivamente accertarsi delle reali condizioni irreversibili". O maltrattati, come "nei due episodi di castrazione apparentemente senza anestetico". Un lungo elenco che restituisce una presa di posizione durissima: la radiazione per il veterinario 50enne Mauro Guerra.

L’Ordine dei medici veterinari della provincia di Ravenna che lo ha deciso a maggioranza, ha condensato la vicenda disciplinare in una ventina di pagine. E il risultato è netto: alla luce delle "gravissime condotte", è "provata l’inidoneità a svolgere la professione di medico veterinario". Sì, perché secondo il suo Ordine, Guerra, alla luce delle indagini della procura e delle sue stesse dichiarazioni, ha tenuto comportamenti "incompatibili con la pietas, il decoro professionale, il rispetto della dignità dell’animale e dei principi etici della professione al servizio della collettività e a tutela della salute degli animali e dell’uomo".

L’inchiesta penale che ha finito con l’alimentare il procedimento disciplinare, era nata dalla morte di Balto, anziano labrador al quale il 19 agosto 2020 era stata praticata l’eutanasia. Il 10 dicembre successivo, durante un controllo nell’ambulatorio in via Pile a Sant’Antonio, polizia locale e carabinieri forestali - coordinati dal pm Marilù Gattelli - avevano trovato in una scatola 615 mila euro. E avevano puntato la loro attenzione anche su altro materiale tra cui etichette ritenute fasulle di fustelle per il vaccino anti-filaria e farmaci per l’eutanasia animale del tipo Tanax non tracciabili sui documenti. Gli accertamenti della guardia di finanza, avevano infine portato a contestare una maxi-evasione dell’imposta sui redditi per gli anni dal 2014 al 2019. E anche su questo punto l’Ordine ha messo all’indice il proprio iscritto: perché "è evidente come detta grave omissione si sia ripercossa anche in termini di mancata corresponsione dei contributi di legge nei confronti della cassa di previdenza". C’è poi "la concorrenza sleale nei confronti dei colleghi, viste le tariffe molto contenute che applicava alle sue prestazioni".

Naturalmente, per via della natura della sua professione, le contestazioni più gravi per Guerra sono state però quelle relative agli animali. "Anche senza ipotizzare azioni dirette volontariamente a ledere la salute dei propri pazienti - si legge nel documento -, il consiglio ritiene già configurabili responsabilità di violazioni deontologiche talmente gravi da giustificare la sanzione massima prevista dal codice. E l’elenco delle presunte inadempienze è davvero ampio. A partire dalla "mancanza totale di consensi informati per chirurgie di qualsiasi tipologia". Ma anche "l’assenza di accertamenti circa i presupposti per procedere a eutanasia". Critiche sono state espresse pure sulla "mancanza di documentazione tale da potere giustificare" la soppressione di animali. Per i suoi colleghi dell’Ordine, Guerra è segnato da "una generale superficialità nell’affrontare la pratica clinica e chirurgica". Vedi interventi "senza collaboratori" e "senza animale intubato, senza la possibilità di somministrare ossigeno o di controllare eventuali complicanze". Dopotutto "dalle dichiarazioni dello stesso Guerra, emerge una generale superficialità", con un metodo di lavoro "quantomeno anacronistico", tipo i "ferri sterilizzati nella pentola a pressione".

Non va meglio sotto il profilo farmaci caratterizzato dalla "totale assenza di antinfiammatori iniettabili". Del resto "è lui stesso che dichiara di non utilizzare farmaci induttori per l’anestesia" ritenendo "erroneamente perfetta la sua anestesia basandosi solo sull’immobilità apparente dell’animale".

Andrea Colombari