Guerra fossile e pace rinnovabile Torna ‘Artegatto Artefatto’

Domani alle 18, nella galleria d’arte della Molinella, verrà aperta al pubblico la mostra della 18esima edizione di ‘Artegatto Artefatto’ che per quest’anno ha come titolo ‘La guerra è fossile. La pace rinnovabile’. L’appuntamento vedrà in esposizione decine di opere realizzate con diverse tecniche, dalle pitture alle ceramiche ma anche pezzi all’uncinetto, sculture, disegni e tanto altro, tutti legati al gatto. Quest’anno i temi suggeriti dagli organizzatori sono stati la crisi energetica (da qui il gatto ‘a lume di candela’ nell’immagine grafica della mostra) e la pace, che ricorre nel titolo della manifestazione.

Tra le novità di questa edizione c’è la partecipazione, tra gli espositori, di piccoli allievi della scuola di disegno Minardi e il numero di partecipanti che saranno una ottantina, quasi il doppio rispetto allo scorso anno. Gli artisti arriveranno, come sempre, un po’ da tutta Italia e qualcuno anche dall’estero tra Giappone, India e Francia. Tra gli artisti che partecipano alla manifestazione, ogni anno gli organizzatori invitano un ospite speciale proveniente da una città italiana inserita nel circuito di quelle ceramiche. Questa volta sarà la ceramista Laura Scopa di Appignano, cittadina delle Marche che da diversi anni partecipano ad Argillà Italia e dal 2020 a Made in Italy.

L’esposizione proseguirà fino al 26 febbraio compreso, tutti i giorni, dalle 10 alle 13 e dalle 16 alle 19. ‘Artegatto Artefatto’ è un appuntamento curato da Ente Ceramica Faenza, nato da un’idea di Mirta Morigi & girls ed è in collaborazione con la scuola comunale di disegno Minardi, l’associazione Pandora, l’associazione Mondial Tornianti Gino Geminiani, Mi.Mo Gallery, AiCC, Assessorato alla Cultura e alla Ceramica del Comune di Faenza. Informazioni all’indirizzo mail [email protected]