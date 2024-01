Guerra, giallo sull’ambulatorio. La Procura: "Da noi alcun veto"

Botta e risposta tra la procura e la difesa di Mauro Guerra circa il prefabbricato che avrebbe dovuto consentire al veterinario 50enne di svolgere la sua attività anche durante il sequestro del suo ambulatorio di Sant’Antonio. La prima sostiene infatti di non essere intervenuta nella decisione. La seconda ricostruisce invece una esibizione carte davanti al Comune.

"Contrariamente a quanto è dato leggere su vari organi di stampa - ha scritto in una nota il Procuratore Capo Daniele Barberini -, si comunica che questa Procura non ha rilasciato alcun parere in merito e né avrebber potuto farlo, trattandosi di un procedimento amministrativo nell’ambito del quale non è prevista alcuna interlocuzione da parte della procura".

"Prendiamo atto del comunicato del Procuratore Capo che smentisce che la Procura abbia espresso un parere sulla richiesta del dottor Guerra - si legge in una nota degli avvocati Alberto Santoli e Claudio Maruzzi -, affermando chiaramente che non è prevista alcuna interlocuzione tra la Procura e il Comune in questa procedura amministrativa. In realtà - continuano i due difensori - una interlocuzione vi è stata in quanto in sede di accesso documentale il dottor Guerra ha potuto constatare come agli atti del Comune risultava acquisito un ’ordine di esibizione, del Pubblico Ministero al Suap e al Sue del Comune, di “di tutta la documentazione in originale“ della richiesta di autorizzazione per la nuova struttura medio-tempore adibita a studio veterinario". Tale provvedimento "risultava motivato con una ritenuta necessità di verificare “la correttezza della procedura in corso” rispetto all’ipotizzata possibilità che la domanda potesse “verosimilmente apparire preordinata a eludere il vincolo ablativo” con la “vanificazione della funzione impeditiva del sequestro preventivo volto” - a detta del pm - “a impedire l’esercizio dell’attività medico veterinaria al dottor Guerra Mauro”".

Motivazioni, per la difesa, "tutte incredibilmente fatte integralmente e acriticamente proprie dall’ufficio comunale che, nonostante il parere tecnico favorevole dell’Ausl, ha emesso provvedimento di preavviso di rigetto".