Guerra in Medio Oriente, stasera veglia di preghiera La Diocesi di Ravenna-Cervia aderisce all'appello della Conferenza episcopale italiana per una giornata di digiuno e preghiera per la pace e la riconciliazione. Questa sera veglia a Santa Maria in Porto presieduta dall'arcivescovo Ghizzoni. Tutti invitati alla preghiera.