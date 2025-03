Guerra: "Un incontro per rafforzare la rete civica"

Michela Guerra, candidata alle ultime regionali con la lista Civici con De Pascale, ha incontrato ieri il consigliere Vincenzo Paldino (eletto proprio con questa lista), per parlare "di un progetto che nasce dall’entusiasmo e dall’esperienza maturata durante la campagna elettorale regionale. L’idea di costruire una rete civica solida e coordinata a livello regionale è un progetto del quale il presidente De Pascale parlava già da sindaco di Ravenna e che oggi prende forma grazie all’impegno di chi, come il consigliere Paldino, porta avanti in Regione temi concreti vicini ai cittadini.

La sua lunga esperienza nel mondo civico, dell’associazionismo e della tutela dei consumatori lo sta già distinguendo per un’azione politica attenta e incisiva".

All’incontro a Ravenna si è unito anche Daniele Perini, capolista della lista civica Ama Ravenna, che sostiene Barattoni, esponente del Pd candidato sindaco per il centrosinistra a Ravenna.

"Con Perini e Paldino è emersa la volontà condivisa di strutturare un movimento ampio e coordinato di forze civiche impegnate per il bene comune".