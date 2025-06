Guerrini bronzo ai mondiali

Matteo Guerrini, atleta di punta della società Blu Atlantis Avis Ravenna, ha ottenuto ottimi piazzamenti nella categoria monopinna ai Campionati Mondiali Indoor Juniores di Nuoto Pinnato disputatisi a Chios in Grecia nello scorso fine settimana.

Già due volte membro della nazionale italiana e tra i migliori atleti nel panorama giovanile internazionale, Guerrini, classe 2008, ha vinto la medaglia di bronzo nella staffetta 4x100 ed è stato protagonista della qualificazione in finale alla 4x50 che ha concluso al terzo posto, gareggiando un’ottima frazione. Inoltre ha chiuso i 200 metri all’undicesimo posto e i 400 e gli 800 al tredicesimo.

La nazionale italiana Under 18 ha collezionato in totale otto medaglie nella manifestazione greca, chiudendo al sesto posto della classifica per nazioni e migliorando diversi record italiani, confermandosi ad altissimi livelli.

Ora Guerrini si concentrerà sui prossimi eventi che si disputeranno in acque libere. Il primo in programma sarà il Campionato Italiano di Viverone del 25 e 26 luglio, durante il quale verranno comunicati i nomi degli atleti della nazionale che parteciperanno ai Campionati Mondiali Juniores di El Alamein in Egitto dal 7 al 12 ottobre, il più importante appuntamento della stagione.