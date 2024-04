Guida all’ascolto agli Antichi Chiostri con Cristina Ceroni

Proseguono gli incontri di introduzione all’ascolto dei programmi dei concerti di ’Ravenna Musica 2024’ dell’associazione ’Angelo Mariani’. Oggi, alle 17, presso la Sala Multimediale degli Antichi Chiostri Francescani (via Dante 2/a), sotto la lente di ingrandimento sarà il programma che la violinista Anna Tifu e il pianista Giuseppe Andaloro, eseguiranno domani al teatro Alighieri (ore 21). Due composizioni di Ravel, la ’Sonata n. 2 per violino e pianoforte’ seguita da ’Tzigane op. 76, la Suite da Romeo e Giulietta’ di Prokofiev e la ’Fantasia sui temi di Carmen op. 25’ di de Sarasate. Ad accompagnare il pubblico nell’ascolto sarà Cristina Ceroni. La pianista ravennate, dopo gli studi di pianoforte col maestro Mauro Minguzzi, si è diplomata presso l’Istituto musicale pareggiato “Verdi” di Ravenna. Si è inoltre laureata in Estetica Musicale.