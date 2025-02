Guida con alcol sette volte il limite. Atti osceni dentro l’auto in sosta

Denunce per guida in stato di ebbrezza e atti osceni nel fine settimana. Il primo episodio è avvenuto venerdì notte, intorno a mezzanotte, quando la polizia locale ha fermato un’auto in piazza Caduti per la Libertà condotta da un 51enne. Il conducente, sottoposto ai test alcolimetrici, ha evidenziato un tasso alcolemico di 3.10 g/l e 3.49 g/l, valori che superano di gran lunga il limite consentito di 0.50 g/l. Oltre alla denuncia sono scattati ritiro della patente e sequestro del veicolo.

Un secondo caso di guida in stato di ebbrezza è stato accertato nel pomeriggio di sabato, dove gli agenti hanno notato e fermato un veicolo privo di assicurazione all’altezza dell’intersezione tra le vie Curzola e Dignano. Il conducente, un 33enne, ha rifiutato di fornire le proprie generalità, sostenendo di essere sempre rimasto in sosta. Considerando i sintomi di ubriachezza manifestati, il soggetto è stato invitato a sottoporsi alla prova etilometrica, alla quale si è opposto. L’uomo è stato denunciato per guida in stato di ebbrezza e per il rifiuto di declinare le generalità. Inoltre, è stato sanzionato per ubriachezza manifesta e per circolazione con veicolo privo di assicurazione, con l’emissione di un ordine di allontanamento.

In un altro intervento, un 58enne è stato sanzionato per atti osceni in luogo pubblico. Questo episodio è stato segnalato da un cittadino alla Sala Operativa intorno alle 14 di sabato, riferendo della presenza di un’autovettura in sosta con all’interno due uomini in atteggiamenti sospetti. Gli agenti, giunti sul posto, hanno trovato solo il 58enne, intento a compiere atti di autoerotismo all’interno del veicolo. Poco dopo è sopraggiunto il proprietario dell’auto, un connazionale di 28 anni. Dagli accertamenti effettuati presso la banca dati delle forze dell’ordine, è emerso che entrambi avevano precedenti di polizia, ma nessuna misura cautelare in atto. Al termine dei controlli, il 58enne è stato sanzionato per atti osceni in luogo pubblico, ai sensi della normativa vigente, con contestuale ordine di allontanamento.