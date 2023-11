Oggi alle 18 Giuseppe “Leo” Leonelli presenta il

volume “Guida sentimentale al Cammino dell’Unione” presso la Libreria Moby Dick di Faenza (via Xx Settembre 3b). Il Cammino dell’Unione è un anello di 109 km da Vignola a Vignola e che

attraversa le colline modenesi. È stato suddiviso in 5 tappe, ma ognuno può modularlo come vuole. Per info: 0546-663605 - info@libreriamobydick.net.