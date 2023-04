Guida sicura, il campo di prova inutilizzato

È attivo dal 2017 ma da allora, pare, non sia mai stato utilizzato. Parliamo di ‘Sicuramente’, il campo prova di via Rivali San Bartolomeo, inaugurato nell’ottobre di 6 anni fa sulla scia degli interventi finanziati dalla Regione per promuovere gli obiettivi, definiti strategici, di sicurezza stradale. In origine l’area, realizzata per 127mila euro all’interno del parco, doveva servire ai cittadini per esercitarsi in massima sicurezza "grazie alla riproduzione di situazioni di circolazione urbana e utilizzando uno dei 4 ciclomotori o il motoveicolo, tutti a trazione elettrica, a disposizione" e per organizzare corsi e iniziative di promozione della guida sicura.

"Il campo scuola – si legge nel sito del Comune – è riservato all’apprendimento della guida di motocicli e ciclomotori. È composto da una palazzina con aula didattica, ufficio, ripostiglio mezzi elettrici, attrezzature di supporto e servizi igienici, un circuito con allestimento di segnalazione verticale e orizzontale". Rispetto agli obiettivi iniziali, le cose sono andate diversamente. Ora la palazzina è affidata all’Associazione A.A.R.I.C.B che, sulla base della convenzione firmata nel maggio del 2021, si occupa anche della gestione dell’area provvedendo allo sfalcio dell’erba. In quanto alle attività per le quali è nata, pare che il tentativo più recente di utilizzare l’area come campo scuola, risalga al settembre scorso, quando la Polizia Locale ha organizzato una giornata dedicata alla guida sicura dei monopattini poi saltata per maltempo. "L’area che un tempo era protetta da un cancello tenuto costantemente chiuso e che ora è aperto, serve soprattutto per lo sgambamento dei cani, così racconta chi abita in zona. Mai abbiamo visto svolgersi attività di sicurezza stradale". A un certo punto, alcuni residenti hanno chiesto di attrezzare il parco con giochi per bambini. "L’amministrazione ha messo soltanto due giochi a molla – aggiungono -. Pochi in realtà per renderlo appetibile ai bambini che potrebbero usufruirne". Oltre ai proprietari dei cani, il parco, protetto da telecamere, è meta anche di gruppi di ragazzi e ragazze che li si ritrovano. "Sicuramente l’area è tenuta bene ma, ai nostri occhi, rappresenta soltanto uno spreco di denaro pubblico. Perché spendere quasi 130mila euro per creare un circuito che nessuno utilizza? – si interrogano i residenti. La struttura di Lugo è soltanto una di quelle che il progetto di educazione stradale, finanziato con un milione di euro dalla Regione ha allestito nelle varie provincie, in linea con gli orientamenti europei di dimezzamento dei decessi sulle strade nel decennio 2010-2020. Della sua esistenza però, pare non se ne ricordi nessuno, comprese le scuola guida, identificate come possibili soggetti fruitori.

Monia Savioli