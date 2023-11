Guidarello. Giovani nel nome di Tazzari

Questa mattina alle 10, al teatro Alighieri, torna la cerimonia del premio Guidarello Giovani, con l’intitolazione del premio per l’elaborato testuale a Lorenzo Tazzari (foto), giornalista del Carlino scomparso a luglio. "I reportage in azienda – scrive Confindustria – hanno saputo avvicinare studenti e imprenditori, confermando un’opportunità di conoscenza e approfondimento che getta le basi per le scelte future dei nostri giovani, con un’attenzione particolare alla sostenibilità di impresa". Dopo i saluti di Roberto Bozzi, presidente Confindustria Romagna, Tomaso Tarozzi, vicepresidente Confindustria Romagna con delega all’Education, Eugenio Fusignani, vicesindaco di Ravenna e Mauro Giannattasio, segretario generale della Camera di Commercio Ferrara Ravenna, intervengono Anna Lombardo, dell’Ufficio scolastico regionale, e membri del team della scuderia di Formula 1 Alphatauri. Infine, la premiazione delle classi.