Guidarello, i 500 anni della statua. Spettacoli e visite guidate speciali

Il Mar - Museo d’Arte della città di Ravenna celebra le Giornate Europee del Patrimonio con un’anteprima domenica alle 16.30 con una conferenza del prof Matteo Ceriana sullo scultore veneto Tullio Lombardo e sui 500 anni della statua di Guidarello Guidarelli che si può ammirare nella pinacoteca del Mar.

Durante l’incontro, Matteo Ceriana offrirà una lettura approfondita che collega l’unico pagamento per la cappella in San Francesco al muratore Carpigano Giannicola Zarlatini, l’architetto e scultore veneziano Tullio Lombardo e la cappella destinata alla sepoltura del condottiero ravennate.

Verrà evidenziata l’interconnettività tra l’architettura veneziana e la scultura coeva di capitani in armi, per mettere in luce l’importanza di questa realizzazione nel contesto artistico ravennate e per chiarire i dubbi sull’antichità della statua, dubbi che sono nati dalla qualità eccezionale dell’opera e dalla sua successiva trasformazione in icona popolare. L’incontro offre al pubblico l’opportunità di osservare da nuove prospettive la figura di Guidarello e la cappella da lui voluta, nonché di apprezzare la statua come parte di una filiera artistica veneziana di pari periodo.

Il programma delle Giornate del Patrimonio 2025 proseguirà al Mar sabato 27 settembre con due laboratori/visite animate per i più piccoli. La giornata si aprirà alle 11 con ‘Cosa sogna un Cavaliere?’. Partendo dalla scultura di Tulio Lombardo dedicata al condottiero Guidarello Guidarelli, si svilupperà una visita guidata animata rivolta a bambini dai 5 anni (6 euro; info. e prenotazioni tel. 0544.482477 o prenotazionimar@ravennantica.org).

Il secondo momento sarà nel pomeriggio, alle 16.30, con ‘Svegliati Guidarello!’. La compagnia Teatro del drago propone una rilettura della storia di Guidarello; dai burattini tradizionali, al teatro d’ombre e d’oggetti (bambini dai 5 anni 6 euro; info. e prenotazioni: tel. 0544.482477 o prenotazionimar@ravennantica.org).

Il programma delle Giornate Europee del Patrimonio prosegue domenica 28 settembre quando il Mar apre le porte a un doppio appuntamento straordinario dedicato a Guidarello. Saranno in programma visite guidate speciali alle 15.30 e 16.30 sulla storia affascinante e il mito di Guidarello. A concludere questa giornata di cultura e bellezza alle 17.30 il concerto Il trionfo dell’amore a cura del Conservatorio Giuseppe Verdi di Ravenna, con: Haolong Chen, violoncello e Ludovico Falqui Massidda, pianoforte. Musiche di Robert Schumann, Camille Saint-Saëns e Nino Rota.

Un momento musicale intimo e coinvolgente, che celebra l’arte come ponte tra le epoche (biglietto unico 6 euro. Prenotazioni obbligatorie: tel. 0544-482477 o prenotazionimar@ravennantica.org).